В Полтаве завершили спасательные работы после удара РФ: в ОВА сообщили о последствиях (фото)

Полтавская ОВА сообщила, что в результате удара РФ по многоквартирному дому погибло 14 человек, 20 человек получили ранения, а 22 человека были спасены. Среди погибших и пострадавших было 6 детей.

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В Полтаве спасатели завершили поисково-спасательную операцию после ракетного обстрела РФ 1 февраля. Об этом говорится в сообщении местной областной военной администрации (ОВА).

По данным Полтавской ОВА, в результате российского обстрела многоквартирного дома в областном центре погибло 14 человек, среди них двое — дети.

В Полтаве завершили спасательные работы (фото: Полтавская ОГА) Фото: Telegram / Полтавская ОВА

В Полтаве завершили спасательные работы (фото: Полтавская ОГА)

В Полтаве завершили спасательные работы (фото: Полтавская ОГА)

"[Среди пострадавших] — 20 травмированных, из них 4 ребенка. Удалось спасти 22 человека", — сообщают в ОВА.

В местной военной администрации добавляют, что на месте ракетного удара РФ работали спасатели, правоохранители, медики, коммунальщики и волонтеры. В Полтавской ОВА выразили соболезнования родственникам и близким погибших.

Удар РФ по Полтаве 1 февраля — что известно

Утром 1 февраля ВС РФ осуществили массированный удар по территории Украины. В результате атаки российская ракета X-22 попала в многоэтажку в Полтаве, сообщалось о погибших и пострадавших.

На месте вражеского удара начались поисково-спасательные работы. Впоследствии стало известно, что в Полтавской области был объявлен траур по погибшим со 2 по 4 февраля.

Позже сообщалось, что в результате обстрела количество погибших увеличилось до 12, среди них 2 детей. Правоохранители сообщили, что возросло и количество пострадавших. Было известно о 17 человек, среди которых четверо детей.

Впоследствии сообщалось о погибших в результате удара ВС РФ по Полтаве. Среди погибших была семья с ребенком, медицинская сестра и волонтерка.