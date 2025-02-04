Здание горсовета Изюма снова разрушила ракета РФ: на его ремонт уже тратили более 53 млн грн

Удар баллистической ракетой по центру Изюма вызвал множественные разрушения. Здание горсовета совсем недавно отремонтировали за миллионы гривен, а мэр отчитывался о "солидной работе".

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Удар российских оккупантов баллистической ракетой 4 февраля по центру Изюма Харьковской области унес жизни пяти человек и разрушил ряд зданий. Одно из них — здание горсовета, на восстановленное которого в 2024 году выделили более 53,2 млн гривен, свидетельствуют данные Prozorro.

Здание горсовета было сильно повреждено в ходе боев за город с войсками РФ в сентябре 2022 году.

По словам мэра Изюма, два года ушло на ремонт горсовета по всем нормам

Мэр Изюма Валерий Марченко подтвердил в общении с "Суспільним", что пораженный российской ракетой городской совет недавно отремонтировали.

"Ремонт был в 2023-2024 годах. Это была солидная работа. Два года делали по всем нормам, по всем современным технологиям. Жаль, что погибли люди. Здание отремонтируем, а людей не вернешь", — рассказал Марченко.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о пяти погибших в результате обстрела Изюма, среди жертв — девушки 18 и 19 лет, причем одна их них была беременна. Кроме этого, пострадали 55 человек.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ответ на удар ВС РФ по Изюму призывал "больше давить на Россию".

Ранее Министерство обороны РФ сообщало о захвате поселка Двуречная в Харьковской области. Впоследствии оказалось, что данніе заявления неправдивы.