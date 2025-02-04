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Здание горсовета Изюма снова разрушила ракета РФ: на его ремонт уже тратили более 53 млн грн

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Фото: Telegram | Здание горсовета получило сильные повреждения во время боев в сентябре 2022 года

Удар баллистической ракетой по центру Изюма вызвал множественные разрушения. Здание горсовета совсем недавно отремонтировали за миллионы гривен, а мэр отчитывался о "солидной работе".

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Удар российских оккупантов баллистической ракетой 4 февраля по центру Изюма Харьковской области унес жизни пяти человек и разрушил ряд зданий. Одно из них — здание горсовета, на восстановленное которого в 2024 году выделили более 53,2 млн гривен, свидетельствуют данные Prozorro.

Здание горсовета было сильно повреждено в ходе боев за город с войсками РФ в сентябре 2022 году.

По словам мэра Изюма, два года ушло на ремонт горсовета по всем нормам Fullscreen
По словам мэра Изюма, два года ушло на ремонт горсовета по всем нормам

Мэр Изюма Валерий Марченко подтвердил в общении с "Суспільним", что пораженный российской ракетой городской совет недавно отремонтировали.

"Ремонт был в 2023-2024 годах. Это была солидная работа. Два года делали по всем нормам, по всем современным технологиям. Жаль, что погибли люди. Здание отремонтируем, а людей не вернешь", — рассказал Марченко.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о пяти погибших в результате обстрела Изюма, среди жертв — девушки 18 и 19 лет, причем одна их них была беременна. Кроме этого, пострадали 55 человек.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ответ на удар ВС РФ по Изюму призывал "больше давить на Россию".

Ранее Министерство обороны РФ сообщало о захвате поселка Двуречная в Харьковской области. Впоследствии оказалось, что данніе заявления неправдивы.