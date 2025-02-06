"Разбитый в тотал": в Крыму солдат-срочник нехитрым способом уничтожил штурмовик Су-25, — росСМИ

Воинская часть, где произошло происшествие, оказалась лишенной возможности выполнять боевые задачи из-за отсутствия других воздушных судов этого типа.

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В оккупированном Крыму на аэродроме Симферополь российский солдат "вывел из строя" штурмовик 25СМ3. Он влетел в него на КамАЗе. Об этом сообщает российское издание "Компромат1".

Инцидент произошел, когда военнослужащий из Челябинской области перегонял грузовик с одной зоны стоянки в аэропорту на другую.

Он слишком сильно разогнался и протаранил штурмовик, который как раз буксировали с помощью жесткой сцепки автомобилем УРАЛ АПА-5. В результате столкновения самолет, как говорится, был "разбит в тотал" ("получил повреждения, не позволяющие его дальнейшую эксплуатацию").

Оказалось, что срочник за рулем не имел прав.

Ущерб, нанесенный Минобороны РФ, оценили в около 386,8 млн рублей. Кроме того, воинская часть оказалась лишенной возможности выполнять боевые задачи в связи с отсутствием резервных воздушных судов этого типа.

Суд приговорил солдата-"истребителя" к году лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года, а также частично удовлетворил гражданский иск военной прокуратуры на сумму 10 млн рублей.

Солдат просил снизить размер взыскиваемого ущерба до 300 тыс. рублей. Суд апелляционной инстанции оставил приговор в силе.

Напомним, что 27 ноября сообщалось, что в оккупированном Крыму российские вояки, которые уже устали от войны против Украины, "сдали" координаты 4 ЗРК в Сакском районе.

Также 16 января сообщалось, что российского офицера посадили за то, что он спутал с беспилотником российский вертолет и сбил его. Оккупанта судили за халатность, проявленную во время отражения предполагаемой атаки ВСУ на Крым.