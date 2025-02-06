"Розбитий у тотал": в Криму солдат-строковик у нехитрий спосіб знищив штурмовик Су-25, — росЗМІ

Військова частина, де сталася пригода, виявилася позбавленою можливості виконувати бойові завдання через відсутність інших повітряних суден цього типу.

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В окупованому Криму на аеродромі Сімферополь російський солдат "вивів із ладу" штурмовик 25СМ3. Він влетів у нього на КамАзі. Про це повідомляє російське видання "Компромат1".

Інцидент стався, коли військовослужбовець із Челябінської області переганяв вантажівку з однієї зони стоянки на летовищі на іншу.

Він занадто сильно розігнався і протаранив штурмовик, який саме буксирували за допомогою жорсткого зчеплення автомобілем УРАЛ АПА-5. Внаслідок зіткнення літак, як то кажуть, був "розбитий у тотал" ("отримав пошкодження, що не дозволяють його подальшу експлуатацію").

Виявилося, що строковик за кермом не мав прав.

Збитки, завдані Міноборони РФ, оцінили у близько 386,8 млн рублів. Крім того, військова частина виявилася позбавленою можливості виконувати бойові завдання у зв'язку з відсутністю резервних повітряних суден цього типу.

Суд засудив солдата-"винищувача" до року позбавлення волі умовно з випробувальним терміном півтора року, а також частково задовольнив цивільний позов військової прокуратури на суму 10 млн рублів.

Солдат просив знизити розмір збитку, що стягується, до 300 тис. рублів. Суд апеляційної інстанції залишив вирок чинним.

Нагадаємо, що 27 листопада повідомлялося, що в окупованому Криму російські вояки, які вже втомилися від війни проти України, "здали" координати 4 ЗРК в Сакському районі.

Також 16 січня повідомлялося, що російського офіцера посадили за те, що він сплутав з безпілотником російський вертоліт і збив його. Окупанта судили за недбалість, виявлену під час відбиття передбачуваної атаки ЗСУ на Крим.