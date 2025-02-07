После успеха в Донецкой области в РФ принялись реорганизовывать вооруженные силы, — разведка Эстонии

По словам главы разведки Минобороны Антса Кивисельга, Россия сократила количество своих атак за последнюю неделю. Это связано с введением изменений и формы управления в армии.

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В течение последней недели РФ уменьшила количество обстрелов. Это прежде всего связано с тем, что она начала проводить реорганизацию в вооруженных силах. Об этом рассказал руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, пишет ERR.

По словам главы разведки Минобороны, Россия сократила количество своих атак за последнюю неделю. Если на прошлой неделе российские подразделения осуществляли в среднем 168 атак в день, то на этой неделе эта цифра упала до 110 атак.

"В первую очередь это связано с реорганизацией вооруженных сил Российской Федерации", — пояснил он.

Антс Кивисельг говорит, что после того, как ВС РФ захватили Великую Новоселку и Курахово в Донецкой области, российское командование начало восстанавливать и пополнять подразделения, которые сосредоточены в этом районе. Между тем и направление наступления РФ не изменилось. Как ранее, ВС РФ нацелились захватить город Покровск.

Кивисельг не исключает, что в ближайшие недели ВС РФ перебросят дополнительные подразделения к окраинам Покровска, чтобы отрезать пути его снабжения и таким образом полностью изолировать населенный пункт.

"Россия продолжала постепенный прогресс там, и за последние семь дней прогресс был достигнут на площади примерно в десять квадратных километров", — сказал он.

Глава эстонского оборонного ведомства отметил, что украинцы воспользовались ситуацией и провели успешные атаки в Курской области, захватив новые населенные пункты и районы, особенно в юго-восточном направлении от Суджи.

Это, однако, не помешало российским войскам продолжить наступление на северных и центральных участках фронта, сказал Кивисельг.

"Силам Российской Федерации удалось удержать плацдарм к северу от города Купянск в населенном пункте Двуречная через реку Оскол, и не исключено, что они пытаются расширить его дальше в этом районе", — проинформировал он.

По его словам, целью будет связать украинские силы, а в случае создания нескольких успешных плацдармов — еще и распылить украинские силы на этом направлении.

"Сейчас плацдарм над рекой Оскол не очень большой, около сотни человек, но тем не менее, Российской Федерации удается удерживать его относительно длительное время", — добавил эстонский полковник.

Напомним, что 7 февраля в Defense Express объяснили, зачем ВСУ начали наступление на Курщине. Это является одним из элементов военно-политического резонанса, который использует украинская сторона для воздействия на партнеров.