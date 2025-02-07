"Сохраняется политический момент": в Defense Express объяснили, зачем ВСУ начали наступление на Курщине

Контратака ВСУ происходит, чтобы обеспечить безопасность Суджи как логистического центра для Сил обороны, говорит Сергей Згурец.

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Силы обороны активизировались в Курской области, чтобы у Украины была более сильная позиция перед важными встречами, которые состоятся уже на следующей неделе. Такое мнение в комментарии "Эспрессо" высказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

"В Курской области происходят боевые действия. Вчера, 6 февраля, российские паблики истерили из-за украинской контратаки. Уже шесть месяцев наши военные держат этот плацдарм, который уменьшился по площади, но за это время Россия подтянула туда 60 тысяч военных. За это время было уничтожено почти 40 тысяч военных РФ, из которых 16 тысяч убиты, остальные были ранеными. Также уничтожено более 100 танков, 600 БМП", — проинформировал он.

Згурец отметил, что такие цифры свидетельствуют о том, что этот участок в Курской области стал "центром притяжения" для многих более-менее боеспособных частей ВС РФ, которые Россия сюда перебросила. Сейчас оборона ВСУ на Курщине держится на площади 500 км2.

"Есть северная, западная и восточная часть. В северной части враг не может продвинуться, западная часть — это защита трассы от Суджи до города Сумы. А на восточной части сейчас происходит контратака наших военных, чтобы расширить зону, которая не позволяет противнику прорываться к Судже. Некоторые из экспертов подтверждают, что наступательные контратакующие действия с украинской стороны ведутся. То есть ситуация находится в определенной динамике. Движение происходило вдоль дороги с использованием бронетехники. То есть это направление остается приоритетным", — отметил Згурец.

Директор Defense Express также говорит, что контратака ВСУ на этом направлении происходит, чтобы обеспечить безопасность Суджи как логистического центра для Сил обороны.

"Также сохраняется политический момент, потому что на следующей неделе состоится ряд важных встреч. Фактически действия в Курской области являются одним из элементов военно-политического резонанса, который использует украинская сторона для воздействия на партнеров", — подчеркнул Згурец.

Напомним, что 6 февраля сообщалось, что колонна украинской техники с 400 военнослужащими начала контрнаступление от Суджанского района в направлении Беловского района. Позже военные ВСУ заявили о захвате еще одного села, а "кадыровцы" отчитались, что не участвовали в боях, потому что ВСУ пошли к их соседям.