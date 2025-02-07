"Зберігається політичний момент": в Defense Express пояснили, навіщо ЗСУ почали наступ на Курщині

Контратака ЗСУ відбувається, аби забезпечити безпеку Суджі як логістичного центру для Сил оборони, говорить Сергій Згурець.

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Сили оборони активізувалися в Курській області, аби в України була сильніша позиція перед важливими зустрічами, які відбудуться вже наступного тижня. Таку думку в коментарі "Еспресо" висловив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

"У Курській області відбуваються бойові дії. Вчора, 6 лютого, російські пабліки істерили через українську контратаку. Вже шість місяців наші військові тримають цей плацдарм, який зменшився за площею, але за цей час Росія підтягнула туди 60 тисяч військових. За цей час було знищено майже 40 тисяч військових РФ, з яких 16 тисяч убито, решта були пораненими. Також знищено понад 100 танків, 600 БМП", — проінформував він.

Згурець зауважив, що такі цифри свідчать про те, що ця ділянка в Курській області стала "центром тяжіння" для багатьох більш-менш боєздатних частин ЗС РФ, які Росія сюди перекинула. Зараз оборона ЗСУ на Курщині тримається на площі 500 км2.

"Є північна, західна та східна частина. У північній частині ворог не може просунутися, західна частина — це захист траси від Суджі до міста Суми. А на східній частині зараз відбувається контратака наших військових, аби розширити зону, яка не дозволяє противнику прориватися до Суджі. Деякі з експертів підтверджують, що наступальні контратакувальні дії з українського боку ведуться. Тобто ситуація перебуває в певній динаміці. Рух відбувався вздовж дороги з використанням бронетехніки. Тобто цей напрямок залишається пріоритетним", — зауважив Згурець.

Директор Defense Express також говорить, що контратака ЗСУ на цьому напрямку відбувається, аби забезпечити безпеку Суджі як логістичного центру для Сил оборони.

"Також зберігається політичний момент, тому що на наступному тижні відбудеться низка важливих зустрічей. Фактично дії в Курській області є одним з елементів військово-політичного резонансу, який використовує українська сторона для впливу на партнерів", — наголосив Згурець.

Нагадаємо, що 6 лютого повідомлялося, що колона української техніки із 400 військовослужбовцями розпочала контрнаступ від Суджанського району у напрямку Біловського району. Пізніше військові ЗСУ заявили про захоплення ще одного села, а "кадирівці" відзвітували, що не брали участь в боях, бо ЗСУ пішли до їхніх сусідів.