Після успіху на Донеччині у РФ заходилися реорганізовувати збройні сили, — розвідка Естонії

За словами голови розвідки Міноборони Антса Ківісельга, Росія скоротила кількість своїх атак за останній тиждень. Це пов'язано із запровадженням змін і форми управління в армії.

Related video

Протягом останнього тижня РФ зменшила кількість обстрілів. Це насамперед пов’язано з тим, що вона почала проводити реорганізацію в збройних силах. Про це розповів керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, пише ERR.

За словами голови розвідки Міноборони, Росія скоротила кількість своїх атак за останній тиждень. Якщо минулого тижня російські підрозділи здійснювали в середньому 168 атак на день, то цього тижня ця цифра впала до 110 атак.

"В першу чергу це пов'язано з реорганізацією збройних сил Російської Федерації", — пояснив він.

Антс Ківісельг говорить, що після того, як ЗС РФ захопили Велику Новосілку та Курахове у Донецькій області, російське командування почало відновлювати і поповнювати підрозділи, які зосереджені в цьому районі. Між тим і напрямок наступу РФ не змінився. Як раніше, ЗС РФ націлилися захопити місто Покровськ.

Ківісельг не виключає, що в найближчі тижні ЗС РФ перекинуть додаткові підрозділи до околиць Покровська, щоб відрізати шляхи його постачання і таким чином повністю ізолювати населений пункт.

"Росія продовжувала поступовий прогрес там, і за останні сім днів прогрес був досягнутий на площі приблизно в десять квадратних кілометрів", — сказав він.

Очільник естонського оборонного відомства зауважив, що українці скористалися ситуацією і провели успішні атаки в Курській області, захопивши нові населені пункти і райони, особливо в південно-східному напрямку від Суджі.

Це, однак, не завадило російським військам продовжити наступ на північних та центральних ділянках фронту, сказав Ківісельг.

"Силам Російської Федерації вдалося утримати плацдарм на північ від міста Куп'янськ у населеному пункті Дворічна через річку Оскіл, і не виключено, що вони намагаються розширити його далі у цьому районі", – проінформував він.

За його словами, метою буде зв'язати українські сили, а у разі створення кількох успішних плацдармів – ще й розпорошити українські сили на цьому напрямку.

"Наразі плацдарм над річкою Оскіл не дуже великий, близько сотні людей, але тим не менше, Російській Федерації вдається утримувати його відносно тривалий час", – додав естонський полковник.

Нагадаємо, що 7 лютого в Defense Express пояснили, навіщо ЗСУ почали наступ на Курщині. Це є одним з елементів військово-політичного резонансу, який використовує українська сторона для впливу на партнерів.