"Били так, что ломали палки": надзиратели тюрем рассказали, почему в РФ пытают пленных украинцев

Глава управления ФСИН в начале полномасштабного вторжения провел совещание с отрядом спецназа и заявил, что никаких ограничений на насилие в отношении них не будет — и призвал "быть жестокими", "не жалеть" их

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Украинцы, которые находятся в плену у россиян, подвергаются пыткам из-за того, что такой приказ дало руководство Федеральной службы исполнения наказаний. Их бьют так, что ломаются палки. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Журналисты издания пообщались с тремя работниками учреждений отбывания наказаний в РФ, которые сбежали из России и сейчас находятся за рубежом. Они рассказали страшные детали о зверствах в российском плену.

Как пишет издание, в марте 2022 года глава управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Игорь Потапенко провел совещание с отрядом спецназа ФСИН. Оно касалось содержания военнопленных из Украины. Потапенко заявил, что никаких ограничений на насилие в отношении них не будет — и призвал "быть жестокими", "не жалеть" их. Такие же поручения были даны спецназу ФСИН в других регионах России.

Издание поговорило с тремя бывшими сотрудниками российской тюремной системы — двумя офицерами спецназа и членом медицинской бригады. Они выехали за границу и дали показания следователям Международного уголовного суда. Они заявили, что уволились из системы ФСИН "до того, как их заставили заниматься пытками", но поддерживали связь с коллегами, которые остались там работать.

По словам двух бывших офицеров спецназа ФСИН, они присутствовали на совещании с Потапенко в марте 2022 года и интерпретировали его инструкции как карт-бланш на насилие.

В том же марте 2022 года администрации исправительных учреждений по всей России получили письма с требованием выделить отдельные этажи, части зданий или даже целые здания для украинских пленных. Работники учреждений здесь постоянно ходили в балаклавах, поскольку боялись, что их узнают пленники после освобождения.

Очевидцы рассказывают, что охранники жаловались, что в электрошокерах от частого использования слишком быстро садятся батареи. Также они говорят, что украинцев били до тех пор, пока не ломались дубинки. Тогда они начинали использовать трубы.

Отмечается, что украинцев били по одним и тем же местам намеренно, чтобы раны не заживали, а вызывали заражение. Источник WSJ сообщил, что по крайней мере один пленный в результате этого умер.

WSJ также поговорил с двумя украинцами, 25-летними Павлом Афисовым и Андреем Егоровым, которые провели около 30 месяцев в российском плену и были освобождены в рамках обмена в октябре 2024 года.

Афисов заявил, что после этапирования в Тверскую колонию его раздели догола, побрили и заставили кричать "Слава России, слава спецназу", а затем приказали выйти вперед — все еще голым — и спеть гимны России и СССР. Когда он сказал, что не знает слов, его избили.

Егоров, который находился в Брянской области, рассказал, что украинцев заставляли там бегать с матрасами над головой, а потом выстраивали под стенку и били по ребрам. Также под ударами заставляли отжиматься и приседать.

От работы с психологом после увольнения Егоров отказался, заявив: "Если вы не прошли через то, через что я прошел, вы не сможете мне помочь".

В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в российском плену находятся почти 6,5 тысяч украинских военных. В октябре газета The New York Times писала о почти 8 тысячах военных и 22 тысячах гражданских пленников из Украины, ссылаясь на данные украинских властей и правозащитников. По меньшей мере 177 украинцев погибли в плену.

Напомним, что пленный боец ВСУ без еды просидел в подвале в Угледаре 46 дней. За более чем месяц плена единственной едой Алексея стала банка кабачковой икры, которую оккупанты дали ему в начале и крекер, который он нашел на полу.