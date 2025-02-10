"Били так, що ламали палиці": наглядачі в'язниць розповіли, чому в РФ катують полонених українців

Голова управління ФСВП на початку повномасштабного вторгнення провів нараду з загоном спецназу і заявив, що жодних обмежень на насильство щодо них не буде — і закликав "бути жорстокими", "не шкодувати" їх

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Українці, які перебувають у полоні у росіян, зазнають катувань через те, що такий наказ дало керівництво Федеральної служби виконання покарань. Їх б'ють так, що ламаються палиці. Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Журналісти видання поспілкувалися з трьома працівниками установ відбування покарань в РФ, які втекли з Росії і зараз перебувають за кордоном. Вони розповіли страшні деталі про звірства у російському полоні.

Як пише видання, у березні 2022 року голова управління ФСВП з Санкт-Петербурга та Ленінградської області Ігор Потапенко провів нараду з загоном спецназу ФСВП. Воно стосувалося утримання військовополонених із України. Потапенко заявив, що жодних обмежень на насильство щодо них не буде — і закликав "бути жорстокими", "не шкодувати" їх. Такі ж доручення були надані спецназу ФСВП в інших регіонах Росії.

Видання поговорило із трьома колишніми співробітниками російської тюремної системи — двома офіцерами спецназу та членом медичної бригади. Вони виїхали за кордон і дали свідчення слідчим Міжнародного кримінального суду. Вони заявили, що звільнилися із системи ФСВП "до того, як їх змусили займатися тортурами", але підтримували зв'язок із колегами, які залишилися там працювати.

За словами двох колишніх офіцерів спецназу ФСВП, вони були присутні на нараді з Потапенком у березні 2022 року та інтерпретували його інструкції як карт-бланш на насильство.

У тому ж березні 2022 року адміністрації виправних установ по всій Росії отримали листи з вимогою виділити окремі поверхи, частини будівель або навіть цілі будівлі для українських полонених. Працівники закладів тут постійно ходили в балаклавах, оскільки боялися, що їх упізнають бранці після звільнення.

Очевидці розповідають, що охоронці скаржилися, що в електрошокерах від частого використання надто швидко сідають батареї. Також вони кажуть, що українців били доти, доки не ламалися кийки. Тоді вони починали використовувати труби.

Зазначається, що українців били по одних і тих же місцях навмисно, щоб рани не гоїлися, а викликали зараження. Джерело WSJ повідомило, що принаймні один полонений в результаті цього помер.

WSJ також поговорив з двома українцями, 25-річними Павлом Афісовим та Андрієм Єгоровим, які провели близько 30 місяців у російському полоні та були звільнені в межах обміну у жовтні 2024 року.

Афісов заявив, що після етапування у Тверську колонію його розділи до гола, побрили і змусили кричати "Слава Росії, слава спецназу", а потім наказали вийти вперед — все ще голим — і заспівати гімни Росії та СРСР. Коли він сказав, що не знає слів, його побили.

Єгоров, який перебував в Брянській області, розповів, що українців змушували там бігати з матрацами над головою, а потім вишиковували під стінку і били по ребрах. Також під ударами змушували віджиматися і присідати.

Від роботи з психологом після звільнення Єгоров відмовився, заявивши: "Якщо ви не пройшли через те, через що я пройшов, ви не зможете мені допомогти".

У червні 2024 року президент РФ Володимир Путін заявив, що в російському полоні перебувають майже 6,5 тисяч українських військових. У жовтні газета The New York Times писала про майже 8 тисяч військових і 22 тисяч цивільних бранців з України, посилаючись на дані української влади та правозахисників. Щонайменше 177 українців загинули в полоні.

Нагадаємо, що полонений боєць ЗСУ без їжі просидів у підвалі у Вугледарі 46 днів. За понад місяць полону єдиною їжею Олексія стала банка кабачкової ікри, яку окупанти дали йому на початку і крекер, який він знайшов на підлозі.