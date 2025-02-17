Россияне рвутся к границе с Днепропетровской областью: ВСУ провели успешные контратаки в Донецкой области

Российские оккупанты достали со складов тяжелую технику, которую ранее берегли и начали активно давить на этом участке фронта, сообщил "Алекс".

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Российские оккупанты пытаются выйти на границы Днепропетровской области. В последнее время они активизировались возле села Надиевка. Об этом в своем телеграм-канале сообщил боец ВСУ с позывным "Алекс".

"П**ары рвутся к админгранице Днепропетровской области, после того, как подразделения СОУ провели успешные контратаки под Покровском — противник взял относительную паузу на окраинах города и активизировался в районе Надиевки. Последние дни активно давят на этом участке, применяли ББМ "Тайфун", БМП, танчики также были "буханки", мотоциклы и подобный мусор" — рассказал он.

Военный отметил, что российские оккупанты "вытащили" из запасов бронированную технику, которую ранее хранили в этом районе. Это, по его мнению, может свидетельствовать о том, что ВС РФ имеют ресурсы, но они ограничены.

В сводке Генштаба ВСУ 17 февраля сообщалось, что Силы обороны за прошедшие сутки на Покровском направлении отбили 40 атак. Наибольшую активность вражеские войска проявляют неподалеку населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Песчаное, Удачное, Успеновка, Надиевка, Алексеевка, Андреевка, Дачное и Улаклы.

Напомним, что согласно данным аналитиков проекта DeepStat от 17 февраля враг оккупировал село Серебряное в Донецкой области и продвинулся вблизи населенных пунктов Дачное, Новоселки и Улаклы Донецкой области и возле села Фиголивска Харьковской области.