Росіяни рвуться до кордону з Дніпропетровщиною: ЗСУ провели успішні контратаки на Донеччині

Російські окупанти дістали із складів важку техніку, яку раніше берегли і почали активно тиснути на цій ділянці фронту, повідомив "Алекс".

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Російські окупанти намагаються вийти на кордони Дніпропетровської області. Останнім часом вони активізувалися біля села Надіївка. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив боєць ЗСУ з позивним "Алекс".

"П**ари рвуться до адмінкордону Дніпропетровської області, після того, як підрозділи СОУ провели успішні контратаки під Покровськом — противник взяв відносну паузу на околицях міста і активізувався в районі Надіївки. Останні дні активно тиснуть на цій ділянці, застосовували ББМ "Тайфун", БМП, танчики також були "буханки", мотоцикли і подібне сміття" — розповів він.

Військовий зауважив, що російські окупанти "витягли" із запасів броньовану техніку, яку раніше берегли в цьому районі. Це, на його думку, може свідчити про те, що ЗС РФ мають ресурси, але вони обмежені.

В зведенні Генштабу ЗСУ 17 лютого повідомлялося, що Сили оборони минулої доби на Покровському напрямку відбили 40 атак. Найбільшу активність ворожі війська проявляють неподалік населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Піщане, Удачне, Успенівка, Надіївка, Олексіївка, Андріївка, Дачне та Улакли.

Нагадаємо, що згідно даних аналітиків проєкту DeepStat від 17 лютого ворог окупував село Срібне в Донецькій області та просунувся поблизу населених пунктів Дачне, Новосілки й Улакли Донецької області та біля села Фиголівска Харківської області.