Долетит до России: США испытали ядерную ракету после переговоров Рубио и Лаврова (видео)

Цель была в том, чтобы "продемонстрировать готовность ядерных сил США". Запуск был хорошо виден из Южной Калифорнии.

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США испытали межконтинентальную баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд. Дальность полета Minuteman III – почти 10 000 км, так что она может долететь до России и даже до Китая. Примечательно, что испытания провели сразу после переговоров представителей США и РФ в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Vandenberg.Spaceforce.

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Сообщается, что 19 февраля совместная группа летчиков Командования глобального удара ВВС США и стражей базы космических сил Ванденберг запустила невооруженную межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III, оснащенную одной телеметрической боевой частью для испытаний на ударной установке.

"Сегодняшний испытательный запуск Minuteman III — это лишь один из способов, с помощью которых Министерство ВВС демонстрирует готовность, точность и профессионализм ядерных сил США. Он также вселяет уверенность в смертоносности и эффективности ядерной миссии сдерживания страны", — заявил исполняющий обязанности министра ВВС Гэри Эшворт.

В официальном сообщении скромно указано, что это испытательный запуск и он является частью "рутинных и периодических мероприятий", призванных продемонстрировать, что ядерное сдерживание Соединенных Штатов остается безопасным, надежным и эффективным в сдерживании угроз 21-го века и успокоении наших союзников.

"Учитывая, что в прошлом было проведено более 300 подобных испытаний, данное конкретное испытание является частью постоянных обязательств страны по поддержанию надежного сдерживающего фактора и не является ответом на текущие мировые события", — сказано в пресс-релизе.

Что известно про ракету Minuteman III

Minuteman — мощное оружие, способное нести три ядерные боеголовки, которые могут достигать независимых целей на расстоянии около 10 000 км, согласно данным ВВС . Его радиус действия от базы Ванденберг может простираться на север до Северного полюса, на юг до ближайшей точки Антарктиды, на запад до Филиппин и на восток до Испании.

Minuteman III Фото: Vandenberg Space Force Base

На пиковой скорости Minuteman может лететь со скоростью 15 000 миль в час (около 24 000 км/ч) — примерно в 25 раз быстрее, чем типичный пассажирский самолет, и почти в 70 раз быстрее, чем самый быстрый Ferrari. Длина ракеты — 59,9 футов (18 м), а вес — около 80 000 фунтов (40 тонн).

Американские баллистические ракеты могут достигать целей по всему миру примерно через 30 минут после запуска. В течение первых трех минут три твердотопливных ракетных двигателя обеспечивают полет ракеты. Затем ракета следует по криволинейной траектории, высвобождая боеголовку на полпути и отправляя ее к цели.

Согласно международным соглашениям, Соединенные Штаты уведомили Россию и более 140 стран, являющихся членами Гаагского кодекса поведения по предотвращению распространения баллистических ракет, о запланированном запуске.

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III Фото: Vandenberg Space Force Base

Последнее плановое испытание состоялось 5 ноября, когда Minuteman III был запущен с базы Ванденберг и пролетел 4200 миль до Маршалловых островов. Он приземлился на испытательном полигоне баллистической противоракетной обороны имени Рональда Рейгана, где исследователи использовали данные полета для оценки производительности системы.

ВВС США имеют 400 ракет Minuteman III на вооружении на базах в Вайоминге, Монтане и Северной Дакоте. Эти ракеты были основой ядерных вооружений Америки с 1970-х годов, и большая часть фундаментальной инфраструктуры системы до сих пор использует оригинальное оборудование.

Начиная с 2029 года ВВС намерены начать постепенную замену Minuteman III на модернизированный арсенал ракет LG-35A Sentinel.

По данным, собранным Федерацией американских ученых, Соединенные Штаты занимают второе место в мире по количеству ядерного оружия — около 5040 боеголовок. Россия имеет самый большой запас — около 5580 боеголовок.

Далее следуют Китай с примерно 500 боеголовками, Франция с 290 и Великобритания с 225.

Напомним, сегодня и Россия продемонстрировала свои межконтинентальные баллистические боеголовки. Министерство обороны Российской Федерации сообщило о выводе на боевое дежурство подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс".