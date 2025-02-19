Долетить до Росії: США випробували ядерну ракету після переговорів Рубіо і Лаврова (відео)

Мета була в тому, щоб "продемонструвати готовність ядерних сил США". Запуск було добре видно з Південної Каліфорнії.

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США випробували міжконтинентальну балістичну ракету, здатну нести ядерний заряд. Дальність польоту Minuteman III — майже 10 000 км, тож вона може долетіти до Росії і навіть до Китаю. Примітно, що випробування провели одразу після переговорів представників США і РФ у Саудівській Аравії. Про це повідомляє Vandenberg.Spaceforce.

Запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III

Повідомляється, що 19 лютого спільна група льотчиків Командування глобального удару ВПС США і вартових бази космічних сил Ванденберг запустила неозброєну міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III, оснащену однією телеметричною бойовою частиною для випробувань на ударній установці.

"Сьогоднішній випробувальний запуск Minuteman III — це лише один зі способів, за допомогою яких Міністерство ВПС демонструє готовність, точність і професіоналізм ядерних сил США. Він також вселяє впевненість у смертоносності та ефективності ядерної місії стримування країни", — заявив виконувач обов'язків міністра ВПС Гері Ешворт.

В офіційному повідомленні скромно зазначено, що це випробувальний запуск і він є частиною "рутинних і періодичних заходів", покликаних продемонструвати, що ядерне стримування Сполучених Штатів залишається безпечним, надійним і ефективним у стримуванні загроз 21-го століття і заспокоєнні наших союзників.

"З огляду на те, що в минулому було проведено понад 300 подібних випробувань, це конкретне випробування є частиною постійних зобов'язань країни з підтримки надійного стримувального фактора і не є відповіддю на поточні світові події", — йдеться у пресрелізі.

Що відомо про ракету Minuteman III

Minuteman — потужна зброя, здатна нести три ядерні боєголовки, які можуть досягати незалежних цілей на відстані близько 10 000 км, згідно з даними ВПС. Її радіус дії від бази Ванденберг може простягатися на північ до Північного полюса, на південь до найближчої точки Антарктиди, на захід до Філіппін і на схід до Іспанії.

Minuteman III Фото: Vandenberg Space Force Base

На піковій швидкості Minuteman може летіти зі швидкістю 15 000 миль на годину (близько 24 000 км/год) — приблизно в 25 разів швидше, ніж типовий пасажирський літак, і майже в 70 разів швидше, ніж найшвидший Ferrari. Довжина ракети — 59,9 футів (18 м), а вага — близько 80 000 фунтів (40 тонн).

Американські балістичні ракети можуть досягати цілей по всьому світу приблизно через 30 хвилин після запуску. Протягом перших трьох хвилин три твердопаливні ракетні двигуни забезпечують політ ракети. Потім ракета слідує криволінійною траєкторією, вивільняючи боєголовку на півдорозі і відправляючи її до цілі.

Згідно з міжнародними угодами, Сполучені Штати повідомили Росію і понад 140 країн, які є членами Гаазького кодексу поведінки щодо запобігання розповсюдженню балістичних ракет, про запланований запуск.

Запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III Фото: Vandenberg Space Force Base

Останнє планове випробування відбулося 5 листопада, коли Minuteman III був запущений з бази Ванденберг і пролетів 4200 миль до Маршаллових островів. Він приземлився на випробувальному полігоні балістичної протиракетної оборони імені Рональда Рейгана, де дослідники використовували дані польоту для оцінки продуктивності системи.

ВПС США мають 400 ракет Minuteman III на озброєнні на базах у Вайомінгу, Монтані та Північній Дакоті. Ці ракети були основою ядерних озброєнь Америки з 1970-х років, і більша частина фундаментальної інфраструктури системи досі використовує оригінальне обладнання.

Починаючи з 2029 року ВПС мають намір почати поступову заміну Minuteman III на модернізований арсенал ракет LG-35A Sentinel.

За даними, зібраними Федерацією американських учених, Сполучені Штати посідають друге місце у світі за кількістю ядерної зброї — близько 5040 боєголовок. Росія має найбільший запас — близько 5580 боєголовок.

Далі йдуть Китай із приблизно 500 боєголовками, Франція з 290 і Велика Британія з 225.

Нагадаємо, сьогодні і Росія продемонструвала свої міжконтинентальні балістичні боєголовки. Міністерство оборони Російської Федерації повідомило про виведення на бойове чергування рухомих ґрунтових ракетних комплексів "Ярс".