Привезли и дали в руки автомат: ВСУ на передовой заметили российских штурмовиков в наручниках

Оккупанты действуют комбинированно, применяют малые штурмовые группы, которые пытаются приблизиться к линии боевого соприкосновения и завязать бои. Обычно это группы до 5 человек на мотоциклах, квадроциклах, багги и легковушках.

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В Донецкой области в районе Новопавловки командование РФ отправляет на штурм позиций Сил обороны бойцов в наручниках. Об этом рассказал Орест Дрималовский, представитель пресс-службы 79 десантно-штурмовой Таврической бригады ДШВ ВСУ.

"У нас был случай — российские оккупанты своего человека заковали в наручники, засунули в БМП и развязали руки непосредственно перед десантированием. Дали в руки автомат, и ему осталось только штурмовать. Но повезло. Наши десантники имели тогда приемные часы, взяли его, спасли жизнь", — рассказал он.

Военный добавил, что сейчас ситуация под Новопавловкой сложная, а из-за похолодания оккупанты активизировались и начали активнее применять технику, которую раньше берегли.

По словам Ореста Дрималовского, оккупанты действуют комбинированно, применяют малые штурмовые группы, которые пытаются приблизиться к линии боевого соприкосновения и завязать бои. Обычно это группы до 5 человек на мотоциклах, квадроциклах, багги и легковушках.

"Гордость советского автопрома. Срезают крыши со своих "Нив", садятся в такие кабриолеты, пытаются на скорости подлететь как можно ближе к нашему предыдущему краю. Но успешно уничтожаются нашими операторами дронов", — рассказал он.

Военный в качестве примера привел один из последних штурмов, когда погибло 18 оккупантов, 12 получили ранения, еще один попал в плен.

Напомним, что ранее бойцы Сил обороны заметили на передовой российских штурмовиков на костылях. Такие подразделения украинцы в соцсетях окрестили "калич-баты".