Привезли і дали в руки автомат: ЗСУ на передовій помітили російських штурмовиків у кайданках

Окупанти діють комбіновано, застосовують малі штурмові групи, які намагаються наблизитись до лінії бойового зіткнення і зав’язати бої. Зазвичай це групи до 5 осіб на мотоциклах, квадроциклах, багі і легковиках.

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На Донеччині в районі Новопавлівки командування РФ відправляє на штурм позицій Сил оборони бійців у наручниках. Про це розповів Орест Дрималовський, представник пресслужби 79 десантно-штурмової Таврійської бригади ДШВ ЗСУ.

"У нас був випадок — російські окупанти свою людину закували в кайданки, засунули в БМП і розв’язали руки безпосередньо перед десантуванням. Дали в руки автомат, і йому залишилося лише штурмувати. Але пощастило. Наші десантники мали тоді прийомні години, взяли його, врятували життя", — розповів він.

Військовий додав, що зараз ситуація під Новопавлівкою складна, а через похолодання окупанти активізувалися і почали активніше застосовувати техніку, яку раніше берегли.

За словами Ореста Дрималовського, окупанти діють комбіновано, застосовують малі штурмові групи, які намагаються наблизитись до лінії бойового зіткнення і зав’язати бої. Зазвичай це групи до 5 осіб на мотоциклах, квадроциклах, багі і легковиках.

"Гордість радянського автопрому. Зрізають дахи зі своїх "Нив", сідають у такі кабріолети, намагаються на швидкості підлетіти якомога ближче до нашого попереднього краю. Але успішно знищуються нашими операторами дронів", — розповів він.

Військовий як приклад навів один із останніх штурмів, коли загинуло 18 окупантів, 12 дістали поранення, ще один потрапив у полон.

Нагадаємо, що раніше бійці Сил оборони помітили на передовій російських штурмовиків на милицях. Такі підрозділи українці в соцмережах охрестили "каліч-бати".