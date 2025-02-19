Военным, которые добровольно сдались в плен, не будут выплачивать деньги, — ТЦК (видео)

С марта родные военнослужащих, пропавших без вести или попавших в российский плен, будут получать выплаты по новому алгоритму.

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Семьи военнослужащих, которые добровольно сдались в российский плен, потеряют право на денежное обеспечение. Об этом во время брифинга 19 февраля рассказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

По его словам, с марта родные военнослужащих с Полтавщины, пропавших без вести или попавших в российский плен, будут получать выплаты по новому алгоритму. Военнослужащие сами могут определять тех, кто будет получать их выплаты в таких случаях. Для этого они должны написать личное распоряжение, согласно которому будут распределяться средства и в каких процентах.

Роман Истомины отметил, что нововведения касаются не только новых случаев плена, но и военных, которые уже находятся в плену или пропали без вести. До внесения изменений средства преимущественно получали жены военнослужащих, однако сейчас перечень возможных получателей значительно расширен.

"Действие этого пункта не распространяется на военнослужащих, которые добровольно сдались в плен, самовольно оставили воинские части, места службы или дезертировали из Вооруженных сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов", — рассказал Роман Истомин.

Напомним, что ранее Роман Истомин сообщал, что на фоне ряда террористических актов в зданиях ТЦК руководство терцентров вынуждено принимать меры, чтобы защитить своих работников. В частности, на Полтавщине в зданиях ТЦК решили усилить меры безопасности.