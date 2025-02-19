Військовим, які добровільно здалися в полон, не виплачуватимуть гроші, — ТЦК (відео)

Із березня рідні військовослужбовців, які зникли безвісти чи потрапили у російський полон, отримуватимуть виплати за новим алгоритмом.

Related video

Родини військовослужбовців, які добровільно здалися в російський полон, втратять право на грошове забезпечення. Про це під час брифінгу 19 лютого розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

За його словами, із березня рідні військовослужбовців з Полтавщини, які зникли безвісти чи потрапили у російський полон, отримуватимуть виплати за новим алгоритмом. Військовослужбовці самі можуть визначати тих, хто отримуватиме їхні виплати у таких випадках. Для цього вони повинні написати особисте розпорядження, згідно з яким будуть розподілятися кошти та у яких відсотках.

Роман Істоміни наголосив, що нововведення стосуються не лише нових випадків полону, але й військових, які вже перебувають у полоні або зникли безвісти. До внесення змін кошти переважно отримували дружини військовослужбовців, однак зараз перелік можливих отримувачів значно розширено.

"Дія цього пункту не поширюється на військовослужбовців, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили військові частини, місця служби або дезертирували зі Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів", — розповів Роман Істомін.

Нагадаємо, що раніше Роман Істомін повідомляв, що на тлі низки терористичних актів в будівлях ТЦК керівництво терцентрів змушене вживати заходів, щоб захистити своїх працівників. Зокрема, на Полтавщині в будівлях ТЦК вирішили посилити заходи безпеки.