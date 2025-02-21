Приказали взорвать плотину: двум генералам ВС РФ объявили о подозрении в экоциде

Подрыв плотины вызвал убытки в размере 4 миллиарда гривен — нанесен ущерб водным ресурсам, разрушена экосистема водохранилища, уничтожены ценные виды рыб и других живых водных ресурсов.

Related video

Служба безопасности Украины установила личности командующих ВС РФ, которые отдали приказ разрушить Оскольскую плотину на Харьковщине. Им заочно сообщено подозрение в совершении экоцида. Об этом сообщили в СБУ.

По данным ведомства, уничтожением дамбы Оскольского водохранилища осенью 2022 года руководили генерал-лейтенанты Олег Цоков и Олег Маковецкий. Цокову и Маковецкому заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны и экоциде.

"Цоков приказал своим саперам взорвать щит первого затвора и дорожного перекрытия между зданием ГЭС и галереей стационарных механизмов. Авиационные группы Маковецкого прикрывали их с воздуха. Затем россияне обстреливали плотину авиабомбами — из акватории водохранилища произошла утечка на площади более 120 км²", — говорится в сообщении.

Ущерб, нанесенный природе в результате разрушения плотины, эксперты оценили почти в 4 млрд грн.

Цокову и Маковецкому заочно сообщили о подозрениях по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц) и по ч. 2 ст. 28, ст. 441 (экоцид, совершенный по предварительному сговору группой лиц). Ранее в росСМИ сообщалось, что генерал Цоков погиб в Бердянске летом 2023 года. Известно, что Маковецкий родился в Чугуеве.

Разрушение Оскольской плотины: что известно

Оскольское водохранилище — большое русловое водохранилище на реке Оскол, одно из крупнейших в Украине с объемом 474,3 миллиона кубометров воды, площадь составляет 122,6 квадратных километров, а длина — 84,6 километров, средняя ширина 1,6 километра, максимальная ширина — 4 километра.

13 сентября 2022 года российские войска разрушили плотину Оскольского водохранилища, что повлекло практически полное обмеление водоема, ведь в результате попадания снаряда в гидротехническое сооружение водохранилища, 76% воды, от полного объема наполнения водохранилища, было сброшено. В результате нанесен ущерб водным ресурсам, разрушена экосистема водохранилища, уничтожены ценные виды рыб и других живых водных ресурсов.

76% воды от полного объема наполнения водохранилища было сброшено

Водохранилище использовали для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения Донбасса, орошения и сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения рек, гидроэнергетики, а также, рыбного хозяйства.

Напомним, что 17 февраля сообщалось, что в Москве был ликвидирован командующий войсками радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.