Наказали підірвати греблю: двом генералам ЗС РФ оголосили про підозру в екоциді

Підрив греблі спричинив збитки у розмірі 4 мільярди гривень — завдано шкоди водним ресурсам, зруйновано екосистему водосховища, знищено цінні види риб та інших живих водних ресурсів.

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Служба безпеки України встановила особи командувачів ЗС РФ, які віддали наказ зруйнувати Оскільську греблю на Харківщині. Їм заочно повідомлено підозру у скоєнні екоциду. Про це повідомили в СБУ.

За даними відомства, знищенням дамби Оскільського водосховища восени 2022 року керували генерал-лейтенанти Олег Цоков та Олег Маковецький. Цокову і Маковецькому заочно повідомили про підозру в порушенні законів і звичаїв війни та екоциді.

"Цоков наказав своїм саперам підірвати щит першого затвору і дорожнього перекриття між будівлею ГЕС і галереєю стаціонарних механізмів. Авіаційні групи Маковецького прикривали їх з повітря. Потім росіяни обстрілювали греблю авіабомбами — з акваторії водосховища стався витік на площі понад 120 км²", — йдеться в повідомленні.

Збитки, завдані природі внаслідок руйнування греблі, експерти оцінили у майже в 4 млрд грн.

Цокову та Маковецькому заочно повідомили про підозри за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб) та за ч. 2 ст. 28, ст. 441 (екоцид, вчинений за попередньою змовою групою осіб). Раніше у росЗМІ повідомлялось, що генерал Цоков загинув у Бердянську улітку 2023 року. Відомо, що Маковецький народився у Чугуєві.

Руйнування Оскільської греблі: що відомо

Оскільське водосховище — велике руслове водосховище на річці Оскіл, одне з найбільших в Україні з об'ємом 474,3 мільйона кубометрів води, площа становить 122,6 квадратних кілометрів, а довжина — 84,6 кілометрів, середня ширина 1,6 кілометри, максимальна ширина — 4 кілометри.

13 вересня 2022 року російські війська зруйнували греблю Оскільського водосховища, що спричинило практично повне обміління водойми, адже внаслідок влучення снаряда у гідротехнічну споруду водосховища, 76% води, від повного обсягу наповнення водосховища, було скинуто. У результаті завдано шкоди водним ресурсам, зруйновано екосистему водосховища, знищено цінні види риб та інших живих водних ресурсів.

76% води від повного обсягу наповнення водосховища було скинуто

Водосховище використовували для господарсько-питного та технічного водопостачання Донбасу, зрошення і сільськогосподарського водопостачання, обводнення річок, гідроенергетики, а також, рибного господарства.

Нагадаємо, що 17 лютого повідомлялося, що в Москві було ліквідовано командувача військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) ЗС РФ генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова.