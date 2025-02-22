Некоторых командиров должны лишать должностей пожизненно, — военный омбудсмен (видео)

По словам уполномоченной по вопросам защиты прав военнослужащих Ольги Решетиловой, командиры не могут быть застрахованы от ошибок из-за войны, однако это нельзя сравнить с игнорированием обязанностей или халатностью.

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В случае пренебрежения своими обязанностями военные руководители должны терять свои должности и получать запрет на их занятие в будущем. Об этом заявила уполномоченная президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова в интервью "ТСН".

Уполномоченная о военных руководителях 26:12 — 30:12

"В обществе дискуссия о боевом иммунитете. И, возможно, здесь есть какой-то смысл в этом. Потому что ни один командир в такой войне не застрахован от того, что противник окажется в какой-то момент сильным, или от того, что он не все учел, потому что все учесть невозможно. Или у него были неполные данные, или еще какая-то ситуация и ошибка на поле боя, которая не потому, что он какую-то халатность проявил, а просто он не имел полноценно всех инструментов для того, чтобы выиграть этот бой, скажем так. Это одно", — отметила уполномоченная президента.

Она отметила, что командиры не могут быть застрахованы от ошибок из-за непредсказуемости войны. Ольга Решетникова добавила, что не всегда есть полная информация для принятия решений, однако это не сравнимо с игнорированием своих обязанностей, злоупотреблением алкоголем или халатностью. Такие командиры, по мнению уполномоченной, должны не только терять должности, но и быть разжалованными в звании.

"Но есть совсем другие случаи, когда командир командующий просто пьянствует, извините, забывает невыполнение своих непосредственных обязанностей, когда не выполняются уставы. И это совсем другая история. И такие командиры не просто должны быть сняты с должности, они должны получить бан на занятие соответствующих должностей, а еще лучше должны быть разжалованы в звании", — добавила Ольга Решетилова.

По ее словам, ранее были случаи, когда командиры бездумно распоряжались человеческим ресурсом. В частности, в 2022-2023 годах командиры бросали на штурмы большое количество людей, однако сейчас ситуация меняется.

"Лучшее, что было в стране, было в распоряжении тех командующих Вооруженных сил, других военных формирований, которым они очень бездарно, если честно, во многих случаях распорядились. И очень много людей, к сожалению, пострадали из-за этих амбиций. И я согласен, что такая проблема может быть. Но мне кажется, что сегодня те, кто так делал, уже получили по рукам. Во многом кто-то был снят с должности, кто-то с кем-то проведена воспитательная работа, кто-то другой, кто-то имеет уголовное преследование. И мне кажется, что сейчас и прошла определенная ротация", — добавила уполномоченная.

По ее словам, на руководящие должности приходят младшие командиры, и сейчас меняется отношение. Главным приоритетом сейчас остается сохранение жизней украинских воинов. Ольга Решетилова добавила, что нужно не только отстоять страну, но и сохранить как можно больше людей.

Напомним, ранее в Днепропетровской области задержали заместителя командира одной из воинских частей, который похитил приборы ночного видения. Их стоимость достигает почти 4 млн гривен.

Позже в СМИ писали, что сложная ситуация на фронте в Украине, длительные бои и недостаток отдыха негативно влияют на боевой дух украинской армии. Из-за этого растут случаи дезертирства.