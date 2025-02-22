Деяких командирів повинні позбавляти посад довічно, — військовий омбудсмен (відео)

За словами уповноваженої з питань захисту прав військовослужбовців Ольги Решетилової, командири не можуть бути застраховані від помилок через війну, однак це не можна зрівняти з ігноруванням обов'язків або недбалістю.

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У разі нехтування своїми обов'язками військові керівники повинні втрачати свої посади та отримувати заборону на їхнє обіймання в майбутньому. Про це заявила уповноважена президента України з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова в інтерв’ю "ТСН".

Уповноважена про військових керівників 26:12 - 30:12

"У суспільстві дискусія про бойовий імунітет. І, можливо, тут є якийсь сенс в цьому. Тому що жоден командир в такій війні не застрахований від того, що противник виявиться в якійсь момент сильним, або від того, що він не все врахував, бо все врахувати неможливо. Чи у нього були неповні дані, чи ще якась ситуація і помилка на полі бою, яка не тому, що він якусь недбалість проявив, а просто він не мав повноцінно всіх інструментів для того, щоб виграти цей бій, скажімо так. Це одне", — зазначила уповноважена президента.

Вона зазначила, що командири не можуть бути застраховані від помилок через непередбачуваність війни. Ольга Решетнікова додала, що не завжди є повна інформація для ухвалення рішень, однак це не можна порівнювати з ігноруванням своїх обов'язків, зловживанням алкоголем або недбалістю. Такі командири, на думку уповноваженої, повинні не тільки втрачати посади, а й бути розжалуваними у званні.

"Але є зовсім інші випадки, коли командир командувач просто пиячить, вибачте, забуває невиконання своїх безпосередніх обов'язків, коли не виконуються статути. І це зовсім інша історія. І такі командири не просто повинні бути зняті з посади, вони повинні отримати бан на зайняття відповідних посад, а ще краще мають бути розжалувані в званні", — додала Ольга Решетилова.

За її словами, раніше траплялися випадки, коли командири бездумно розпоряджалися людським ресурсом. Зокрема, у 2022-2023 роках командири кидали на штурми велику кількість людей, однак зараз ситуація змінюється.

"Найкраще, що було в країні, було у розпорядженні тих командувачів Збройних сил, інших військових формувань, яким вони дуже бездарно, якщо чесно, в багатьох випадках розпорядилися. І дуже багато людей, на жаль, постраждали через ці амбіції. І я погоджуюсь, що така проблема може бути. Але мені здається, що сьогодні ті, хто так робив, уже отримали по руках. Великою мірою хтось був знятий з посади, хтось з кимось проведена виховна робота, хтось інший, хтось має кримінальне переслідування. І мені здається, що зараз і пройшла певна ротація", — додала уповноважена.

За її словами, на керівні посади приходять молодші командири, і зараз змінюється ставлення. Головним пріоритетом нині залишається збереження життів українських воїнів. Ольга Решетилова додала, що потрібно не тільки відстояти країну, а й зберегти якомога більше людей.

Нагадаємо, раніше у Дніпропетровській області затримали заступника командира однієї з військових частин, який викрав прилади нічного бачення. Їх вартість сягає майже 4 млн гривень.

Пізніше в ЗМІ писали, що складна ситуація на фронті в Україні, тривалі бої та брак відпочинку негативно впливають на бойовий дух української армії. Через це зростають випадки дезертирства.