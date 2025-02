Убийцы авианосцев: что умеют шведские субмарины класса Gotland

Стелс-конструкция подлодки класса Gotland делает эту субмарину настоящим бесшумным охотником. В одном из учебных сценариев в 2005 году субмарине удалось потопить даже американский авианосец класса Nimitz.

Военно-морской флот Соединенных Штатов свято верит в свои авианосцы. Фактически авианосный флот – одна из самых дорогих статей американского оборонного бюджета. И все же, рассуждая о том, что эти корабли являются вершиной инженерной мысли, легко забыть, насколько уязвимыми они оказались для вражеских атак со стороны кораблей и подводных лодок, которые гораздо дешевле и менее технологичны, чем американские авианосцы.

Фокус перевел статью Брэндона Дж. Вайхерта о возможностях шведских подводных лодок класса Gotland.

В последние годы специалисты по оборонному планированию приходят к пониманию угрозы для американских авианосцев со стороны средств отказа/отрицания доступа (A2/AD).

Но еще до того, как рассуждения на тему угрозы A2/AD вошли в моду в среде оборонных аналитиков, для авианосцев представляли угрозу подводные лодки. Бесспорно, субмарины с нами уже очень давно, а авианосец якобы спроектирован с учетом защиты от подводных лодок. Но несколько примеров за последние 30 лет доказывают, что этих контрмер по-прежнему совершенно недостаточно.

Как подводная лодка класса Gotland потопила американский авианосец

Возьмем, к примеру, инцидент между подводной лодкой Gotland шведского флота и атомным авианосцем USS Ronald Reagan класса Nimitz в 2005 году. В то время ВМС Швеции проводили совместные военные учения с ВМС США. Gotland неоднократно уходила от обнаружения "Рейганом" и его ударной авианосной группой. Более того, в ходе учений Gotland даже "потопила" "Рейгана"!

Факт потопления корабля ВМС США Ronald Reagan субмариной Gotland 20 лет назад важен потому, что подводные лодки класса Gotland сами по себе не являются атомными, и они гораздо дешевле атомных подводных лодок, которыми укомплектован небольшой подводный флот Америки. Пожалуй, главной особенностью подлодки класса Gotland является воздухонезависимый двигатель Стирлинга (AIP).

Авианосец USS Ronald Reagan Фото: Минобороны США

Работает бесшумно и глубоко

Эта технология произвела революцию в эксплуатации дизель-электрических подводных лодок. В то время как традиционные дизель-электрические подводные лодки используют для движения под водой аккумуляторные батареи, что требует всплытия на поверхность или использования шноркеля для подзарядки, установка Стирлинга на подводной лодке Gotland позволяет ей оставаться под водой до двух недель без подзарядки. Воздухонезависимый двигатель Стирлинга работает на жидком кислороде и дизельном топливе, которое сгорает в замкнутом цикле, генерируя энергию тихо и эффективно.

Последнее обстоятельство является ключевым для понимания того, как Gotland смогла обойти системы обнаружения "Рейгана" и потопить его во время учений. Благодаря воздухонезависимому двигателю Стирлинга Gotland сочетает в себе выносливость атомных подлодок с бесшумностью и экономичностью традиционных дизель-электрических конструкций.

Помимо впечатляющих двигателей, корпуса подводных лодок класса Gotland имеют каплевидную форму и покрыты безэховыми плитками для снижения заметности для гидролокаторов за счет поглощения звуковых волн, а не их отражения. Таким образом, стелс-конструкция делает эту субмарину настоящим бесшумным охотником.

Шведские подводные лодки класса Gotland Фото: Pinterest

Подводные лодки класса Gotland также оснащены впечатляющим набором вооружений. Среди них – тяжелые Torpedo 62, способные поражать надводные корабли и подводные лодки противника. Модульная конструкция подлодки позволяет в будущем модернизировать ее, например, установив противокорабельные ракеты, что обеспечивает ее адаптацию к меняющимся угрозам. Кроме того, набор датчиков включает в себя передовые гидролокационные системы и перископы с электронными средствами поддержки, что обеспечивает исключительную ситуационную осведомленность в условиях сложной литоральной обстановки.

Швеция модернизирует свои субмарины класса Gotland

В конце 2010-х годов ВМС Швеции приступили к программе модернизации подводных лодок класса Gotland в середине срока их службы.

Эта модернизация включала в себя обновление системы Стирлинга, установку новых бортовых датчиков, усовершенствование систем управления боем и общий ремонт для того, чтобы подводные лодки прослужили до 2030-х годов.

Геополитические последствия

Обладание субмаринами класса Gotland и их впечатляющий послужной список, позволяющий противодействовать даже американским авианосцам, означает, что Швеция имеет надежный фактор сдерживания российского флота в Балтийском море. Теперь, когда Швеция заняла более активную позицию против предполагаемого российского вторжения, она может внести значительный вклад в европейскую безопасность.

К тому же класс Gotland был настолько популярен во всем мире, что повлиял на конструкцию подводных лодок в таких странах, как Япония, Южная Корея и Сингапур. В частности, эти государства позаимствовали технологию воздухонезависимых двигателей.

Подводная лодка класса Gotland – это отличный выбор для средних государств, значительно расширяющий их возможности. Более того, она служит предупреждением для американцев (да и для китайцев) о том, что их любовь к авианосцам может привести к катастрофе в столкновении с небольшим, но коварным противником.

Об авторе

Брэндон Дж. Вайхерт – аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, пишущий для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" и "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Его следующая книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, выйдет 22 октября в издательстве Encounter Books. За Вайхертом можно следить в Twitter: @WeTheBrandon.