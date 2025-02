Убивці авіаносців: що вміють шведські субмарини класу Gotland

Стелс-конструкція підводного човна класу Gotland робить цю субмарину справжнім безшумним мисливцем. В одному з навчальних сценаріїв у 2005 році субмарині вдалося потопити навіть американський авіаносець класу Nimitz.

Військово-морський флот Сполучених Штатів свято вірить у свої авіаносці. Фактично авіаносний флот — одна з найдорожчих статей американського оборонного бюджету. І все ж, розмірковуючи про те, що ці кораблі є вершиною інженерної думки, легко забути, наскільки вразливими вони виявилися для ворожих атак з боку кораблів і підводних човнів, які набагато дешевші і менш технологічні, ніж американські авіаносці.

Фокус переклав статтю Брендона Дж. Вайхерта про можливості шведських підводних човнів класу Gotland.

Останніми роками фахівці з оборонного планування приходять до розуміння загрози для американських авіаносців з боку засобів відмови/заперечення доступу (A2/AD).

Але ще до того, як міркування на тему загрози A2/AD увійшли в моду в середовищі оборонних аналітиків, для авіаносців становили загрозу підводні човни. Безперечно, субмарини з нами вже дуже давно, а авіаносець нібито спроєктований з урахуванням захисту від підводних човнів. Але кілька прикладів за останні 30 років доводять, що цих контрзаходів, як і раніше, абсолютно недостатньо.

Як підводний човен класу Gotland потопив американський авіаносець

Візьмемо, приміром, інцидент між підводним човном Gotland шведського флоту й атомним авіаносцем USS Ronald Reagan класу Nimitz 2005 року. У той час ВМС Швеції проводили спільні військові навчання з ВМС США. Gotland неодноразово уникала виявлення "Рейганом" і його ударною авіаносною групою. Ба більше, під час навчань Gotland навіть "потопила" "Рейгана"!

Факт потоплення корабля ВМС США Ronald Reagan субмариною Gotland 20 років тому важливий тому, що підводні човни класу Gotland самі по собі не є атомними, і вони набагато дешевші за атомні підводні човни, якими укомплектований невеликий підводний флот Америки. Мабуть, головною особливістю підводного човна класу Gotland є повітронезалежний двигун Стірлінга (AIP).

Авіаносець USS Ronald Reagan Фото: Міноборони США

Працює безшумно і глибоко

Ця технологія зробила революцію в експлуатації дизель-електричних підводних човнів. Тоді як традиційні дизель-електричні підводні човни використовують для руху під водою акумуляторні батареї, що вимагає спливання на поверхню або використання шноркеля для підзаряджання, установка Стірлінга на підводному човні Gotland дає змогу йому залишатися під водою до двох тижнів без підзаряджання. Повітронезалежний двигун Стірлінга працює на рідкому кисні та дизельному паливі, яке згорає в замкнутому циклі, генеруючи енергію тихо й ефективно.

Остання обставина є ключовою для розуміння того, як Gotland змогла обійти системи виявлення "Рейгана" і потопити його під час навчань. Завдяки повітронезалежному двигуну Стірлінга Gotland поєднує в собі витривалість атомних підводних човнів із безшумністю та економічністю традиційних дизель-електричних конструкцій.

Крім вражаючих двигунів, корпуси підводних човнів класу Gotland мають краплеподібну форму і вкриті безлунними плитками для зниження помітності для гідролокаторів за рахунок поглинання звукових хвиль, а не їхнього відбиття. Таким чином, стелс-конструкція робить цю субмарину справжнім безшумним мисливцем.

Шведські підводні човни класу Gotland Фото: Pinterest

Підводні човни класу Gotland також оснащені вражаючим набором озброєнь. Серед них — важкі Torpedo 62, здатні уражати надводні кораблі та підводні човни противника. Модульна конструкція підводного човна дає змогу в майбутньому модернізувати його, наприклад, встановивши протикорабельні ракети, що забезпечує його адаптацію до мінливих загроз. Крім того, набір датчиків включає в себе передові гідролокаційні системи і перископи з електронними засобами підтримки, що забезпечує виняткову ситуаційну обізнаність в умовах складної літоральної обстановки.

Швеція модернізує свої субмарини класу Gotland

Наприкінці 2010-х років ВМС Швеції розпочали програму модернізації підводних човнів класу Gotland у середині терміну їхньої служби.

Ця модернізація включала в себе оновлення системи Стірлінга, встановлення нових бортових датчиків, удосконалення систем управління боєм і загальний ремонт для того, щоб підводні човни прослужили до 2030-х років.

Геополітичні наслідки

Володіння субмаринами класу Gotland і їхній вражаючий послужний список, що дозволяє протидіяти навіть американським авіаносцям, означає, що Швеція має надійний фактор стримування російського флоту в Балтійському морі. Тепер, коли Швеція зайняла більш активну позицію проти передбачуваного російського вторгнення, вона може зробити значний внесок у європейську безпеку.

До того ж клас Gotland був настільки популярний у всьому світі, що вплинув на конструкцію підводних човнів у таких країнах, як Японія, Південна Корея і Сінгапур. Зокрема, ці держави запозичили технологію повітронезалежних двигунів.

Підводний човен класу Gotland — це чудовий вибір для середніх держав, що значно розширює їхні можливості. Ба більше, він служить попередженням для американців (та й для китайців) про те, що їхня любов до авіаносців може призвести до катастрофи в зіткненні з невеликим, але підступним супротивником.

Про автора

Брендон Дж. Вайхерт — аналітик з національної безпеки National Interest, колишній співробітник Конгресу і геополітичний аналітик, який пише для The Washington Times, Asia Times і The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" і "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Його наступна книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, вийде 22 жовтня у видавництві Encounter Books. За Вайхертом можна стежити в Twitter: @WeTheBrandon.