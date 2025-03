Господство в воздухе. Истребитель шестого поколения NGAD преодолел важный рубеж

NGAD будет представлять собой "семейство систем", включающее пилотируемый стелс-истребитель шестого поколения и массу боевых самолетов совместного базирования (Collaborative Combat Aircraft, CCA), которые станут беспилотными верными ведомыми для истребителей.

Программа ВВС "Воздушное господство нового поколения" (NGAD) пока еще ждет одобрения от новых назначенцев президента Дональда Трампа, но футуристический самолет уже преодолевает новые рубежи. На этой неделе завершились важные проверки конструкции двигателей, предложенных двумя крупными производителями. Об этом говорится в статье Майи Карлин, которую перевел Фокус.

Компании GE Aerospace и RTX Pratt & Whitney перейдут на следующий этап создания демонстрационных образцов двигателей после завершения рассмотрения их проектов в рамках программы Next-Generation Adaptive Propulsion (NGAP). Двигатели от победителя программы NGAP станут источником энергии для истребителей шестого поколения.

Обзор двигателя XA100 от GE Aerospace

В своем пресс-релизе компания GE отметила, что завершение экспертизы проекта двигателя "знаменует собой значительный шаг на пути к созданию революционной силовой установки для будущего флота ВВС", добавив, что в своей презентации проекта компания показала "всеобъемлющую цифровую модель двигателя и [подтвердила] его готовность к следующему этапу разработки". По данным Air and Space Forces, прототип двигателя XA102 от GE стал первым в истории компании, который был разработан с использованием подхода системного проектирования на основе моделей. Руководители Pratt & Whitney поддержали эту риторику, заявив, что цифровые процессы станут основой "технологической подготовки для будущих решений нового поколения".

В прошлом месяце ВВС объявили, что значительно увеличит финансирование прототипа двигателя для программы NGAD. Тем временем компании Pratt & Whitney и General Electric внесли изменения в свои изначальные контракты по программе Next Generation Adaptive Propulsion (NGAP), которые увеличили их бюджеты почти в три раза. Как пояснили в Пентагоне, "работы включают в себя проектирование, анализ, испытания на стенде, создание и испытание прототипа двигателя, а также интеграцию системы вооружения. Обновление контракта предусматривает выполнение этапа создания прототипа в рамках программы Next Generation Adaptive Propulsion и направлено на создание современной силовой установки с гибкой архитектурой, которая может быть адаптирована для будущих боевых самолетов, выполняющих различные задачи, а также на цифровую трансформацию промышленной базы для двигателей".

Краткий обзор NGAD

Прогресс в разработке двигателя NGAD – это огромный шаг вперед для ведомства, которое хочет представить свой истребитель шестого поколения в качестве средства противостояния растущей угрозе со стороны воздушного потенциала Китая. Проект NGAD создан в рамках инициативы ВВС "Аэрокосмические инновации", целью которой была разработка прототипов будущих самолетов на основе результатов исследования Агентства перспективных оборонных исследований (DARPA) "Господство в воздухе". Предполагается, что NGAD будет представлять собой "семейство систем", включающее пилотируемый стелс-истребитель шестого поколения и массу боевых самолетов совместного базирования (Collaborative Combat Aircraft, CCA), которые станут беспилотными верными ведомыми для этих истребителей. Включение беспилотников в предложение NGAD призвано снизить общую стоимость проекта.

Рендер истребителя нового поколения NGAD Фото: the war zone

Решение ВВС увеличить бюджеты на двигатели для NGAD последовало за ростом бюджета на существующий парк F-22 Raptor. В декабре компания Pratt & Whitney получила контракт стоимостью 1,5 миллиарда долларов на обслуживание двигателей F119, которыми оснащаются эти истребители пятого поколения. Хотя бюджетные ограничения вызывают беспокойство, ВВС по-прежнему уделяют первоочередное внимание обслуживанию и дальнейшему развитию своих первоклассных истребителей.

