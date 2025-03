Панування в повітрі. Винищувач шостого покоління NGAD подолав важливий рубіж

NGAD буде являти собою "сімейство систем", що включає пілотований стелс-винищувач шостого покоління і масу бойових літаків спільного базування (Collaborative Combat Aircraft, CCA), які стануть безпілотними вірними веденими для винищувачів.

Програма ВПС "Повітряне панування нового покоління" (NGAD) поки що чекає на схвалення від нових призначенців президента Дональда Трампа, але футуристичний літак уже долає нові рубежі. Цього тижня завершилися важливі перевірки конструкції двигунів, запропонованих двома великими виробниками. Про це йдеться у статті Майї Карлін, яку переклав Фокус.

Компанії GE Aerospace і RTX Pratt & Whitney перейдуть на наступний етап створення демонстраційних зразків двигунів після завершення розгляду їхніх проєктів у рамках програми Next-Generation Adaptive Propulsion (NGAP). Двигуни від переможця програми NGAP стануть джерелом енергії для винищувачів шостого покоління.

Огляд двигуна XA100 від GE Aerospace

У своєму пресрелізі компанія GE зазначила, що завершення експертизи проєкту двигуна "знаменує собою значний крок на шляху до створення революційної силової установки для майбутнього флоту ВПС", додавши, що у своїй презентації проєкту компанія показала "всеосяжну цифрову модель двигуна і [підтвердила] його готовність до наступного етапу розробки". За даними Air and Space Forces, прототип двигуна XA102 від GE став першим в історії компанії, який було розроблено з використанням підходу системного проєктування на основі моделей. Керівники Pratt & Whitney підтримали цю риторику, заявивши, що цифрові процеси стануть основою "технологічної підготовки для майбутніх рішень нового покоління".

Минулого місяця ВПС оголосили, що значно збільшить фінансування прототипу двигуна для програми NGAD. Тим часом компанії Pratt & Whitney і General Electric внесли зміни у свої початкові контракти за програмою Next Generation Adaptive Propulsion (NGAP), які збільшили їхні бюджети майже втричі. Як пояснили в Пентагоні, "роботи охоплюють проєктування, аналіз, випробування на стенді, створення і випробування прототипу двигуна, а також інтеграцію системи озброєння. Оновлення контракту передбачає виконання етапу створення прототипу в рамках програми Next Generation Adaptive Propulsion і спрямоване на створення сучасної силової установки з гнучкою архітектурою, яка може бути адаптована для майбутніх бойових літаків, що виконують різні завдання, а також на цифрову трансформацію промислової бази для двигунів".

Короткий огляд NGAD

Прогрес у розробці двигуна NGAD — це величезний крок уперед для відомства, яке хоче представити свій винищувач шостого покоління як засіб протистояння зростаючій загрозі з боку повітряного потенціалу Китаю. Проєкт NGAD створено в рамках ініціативи ВПС "Аерокосмічні інновації", метою якої було розроблення прототипів майбутніх літаків на основі результатів дослідження Агентства перспективних оборонних досліджень (DARPA) "Панування в повітрі". Передбачається, що NGAD буде являти собою "сімейство систем", що включає пілотований стелс-винищувач шостого покоління і масу бойових літаків спільного базування (Collaborative Combat Aircraft, CCA), які стануть безпілотними вірними веденими для цих винищувачів. Включення безпілотників у пропозицію NGAD покликане знизити загальну вартість проєкту.

Рендер винищувача нового покоління NGAD Фото: the war zone

Рішення ВПС збільшити бюджети на двигуни для NGAD послідувало за зростанням бюджету на наявний парк F-22 Raptor. У грудні компанія Pratt & Whitney отримала контракт вартістю 1,5 мільярда доларів на обслуговування двигунів F119, якими оснащуються ці винищувачі п'ятого покоління. Хоча бюджетні обмеження викликають занепокоєння, ВПС, як і раніше, приділяють першочергову увагу обслуговуванню і подальшому розвитку своїх першокласних винищувачів.

Майя Карлін — авторка статей про національну безпеку в The National Interest, аналітикиня Центру безпекової політики та колишня наукова співробітниця імені Анни Соболь-Леві в IDC Герцлія в Ізраїлі. Її статті публікуються в багатьох виданнях, включно з The National Interest, Jerusalem Post і Times of Israel. Ви можете стежити за нею у Twitter: @MayaCarlin.