"Жертва Бабе Яге": россияне привязывают своих солдат к деревьям, чтобы их убил украинский дрон

Военнослужащие 144-й мотострелковой дивизии ВС РФ ввели новый вид наказания для тех, кто отказывается идти на штурм.

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Российские оккупанты за различные проступки наказывают своих сослуживцев через привязывание их к дереву, в ожидании, что их убьет украинский дрон. Видео такого наказания сняли бойцы аэроразведки 60 отдельной механизированной бригады Кривого Рога.

"Российский солдат, как проявление жестокого наказания, привязывает своего собрата к дереву прямо на поле боя. Русские своих не то что бросают, они это делают намеренно", — говорится в сообщении.

Украинские бойцы говорят, что в радиоперехватах оккупанты называют такой вид наказания "жертва Бабе Яге".

Украинский журналист Юрий Бутусов распространил видео в своем телеграм-канале и назвал его "феноменальным видео, которое должен увидеть весь мир". Он рассказал, что на обнародованных кадрах военнослужащие 144-й мотострелковой дивизии.

"Реальное жертвоприношение такого раньше даже в кино о войне не показывали. Война до последнего русского, российские командиры убьют всех, кто откажется идти на мясной штурм", — написал он.

Позже Бутусов обнародовал другое видео, где российский оккупант рассказывает, что отказался идти на штурм, потому что над ними кружила куча дронов.

"Военнослужащего ВС РФ, с позывным "Малой" Ивана Третьякова, который провинился за отказ идти в мясной штурм приковали проволокой с дерева. Глаза "Малого" часто смотрят в небо, не летит ли уже дрон, ведь он "живец", его жизненный путь предрешен", — написал Бутусов.

Напомним, что 24 февраля в британской разведке назвали основное свойство ВС РФ, которое позволяет им продвигаться в Украине — они не жалеют жизни личного состава.