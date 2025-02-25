"Жертва Бабі Язі": росіяни прив'язують своїх солдатів до дерев, щоб їх вбив український дрон

Військовослужбовці 144-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ запровадили новий вид покарання для тих, хто відмовляється іти на штурм.

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Російські окупанти за різні провини карають своїх товаришів по службі через прив'язування їх до дерева, в очікуванні, що їх вб'є український дрон. Відео такого покарання зафільмували бійці аеророзвідки 60 окремої механізованої бригади Кривого Рогу.

"Російський солдат, як прояв жорстокого покарання, прив'язує свого побратима до дерева просто на полі бою. Рускіє своїх не те що кидають, вони це роблять навмисно", — йдеться в повідомленні.

Українські бійці кажуть, що у радіоперехопленнях окупанти називають такий вид покарання "жертва Бабе Яге".

Український журналіст Юрій Бутусов поширив відео в своєму телеграм-каналі і назвав його "феноменальним відео, яке має побачити весь світ". Він розповів, що на оприлюднених кадрах військовослужбовці 144-ї мотострілецької дивізії.

"Реальне жертвопринесення такого раніше навіть у кіно про війну не показували. Війна до останньої руського, російські командири вб'ють усіх, хто відмовиться йти на м'ясний штурм", — написав він.

Пізніше Бутусов оприлюднив інше відео, де російський окупант розповідає, що відмовився йти на штурм, бо над ними кружляла купа дронів.

"Військовослужбовця ЗС РФ, з позивним "Малой" Івана Третьякова, який провинився за відмову йти в м'ясний штурм прикували дротом з дерева. Очі "Малого" часто дивляться в небо, чи не летить уже дрон, адже він "живець", його життєвий шлях вирішено наперед", — написав Бутусов.

Нагадаємо, що 24 лютого у британській розвідці назвали основну властивість ЗС РФ, яка дозволяє їм просуватися в Україні — вони не жаліють життя особового складу.