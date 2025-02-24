У британській розвідці назвали основну властивість ЗС РФ, яка дозволяє їм просуватися в Україні

Просування ЗС РФ в Україні прискорилося у 2024 році, а тривалі атаки підкріплювалися терпимістю керівництва РФ до втрат і кількісною перевагою сухопутних військ Росії порівняно зі ЗСУ, кажуть у розвідці Великої Британії.

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Від початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році ЗС РФ дещо змінилися. Зараз вони покладаються не на якість, а на кількість. Про це у своєму звіті в мережі Х повідомила розвідка Великої Британії.

В повідомленні йдеться про те, що спроби РФ створити сучасну, професійну армію, яка здатна проводити надскладні операції, зійшли нанівець.

"Втрати особового складу Росії в розмірі понад 860 тисяч убитих і поранених підірвали якість російських сил. Більшість особового складу, який зараз служить у російських збройних силах, пройшли мінімальну підготовку, і російські командири використовують базову тактику для просування вперед, попри пов'язані з цим високі показники втрат", — ідеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, Росія також зазнала шалених втрат у техніці. Зокрема, за 3 роки повномасштабної війни вона втратила щонайменше 3750 танків і 8400 бронемашин, які були ще із запасів Радянського союзу.

"Попри втрати, яких зазнали її Сухопутні війська, ЗС РФ змогли чинити постійний тиск на українську оборону. Територіальне просування Росії в Україні прискорилося у 2024 році, хоча на початку 2025 року сповільнилося. Тривалі атаки підкріплювалися терпимістю російського керівництва до втрат і кількісною перевагою сухопутних військ Росії порівняно зі Збройними силами України", — наголосили у Міністерстві оборони Великої Британії.

Нагадаємо, що 24 лютого у Повітряних силах повідомили, що за 3 роки повномасштабної війни РФ проти України було збито 26 525 ворожих засобів повітряного нападу: літаків, гвинтокрилів, ракет і безпілотних літальних апаратів.

У третю річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого ЗС РФ вдарили по Харкову керованою авіабомбою, а у Києві впав "шахед".