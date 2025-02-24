В британской разведке назвали основное свойство ВС РФ, которое позволяет им продвигаться в Украине

Продвижение ВС РФ в Украине ускорилось в 2024 году, а длительные атаки подкреплялись терпимостью руководства РФ к потерям и количественным преимуществом сухопутных войск России по сравнению с ВСУ, говорят в разведке Великобритании.

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С начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году ВС РФ несколько изменились. Сейчас они полагаются не на качество, а на количество. Об этом в своем отчете в сети Х сообщила разведка Великобритании.

В сообщении говорится о том, что попытки РФ создать современную, профессиональную армию, которая способна проводить сверхсложные операции, сошли на нет.

"Потери личного состава России в размере более 860 тысяч убитых и раненых подорвали качество российских сил. Большинство личного состава, который сейчас служит в российских вооруженных силах, прошли минимальную подготовку, и российские командиры используют базовую тактику для продвижения вперед, несмотря на связанные с этим высокие показатели потерь", — говорится в сообщении.

По данным британской разведки, Россия также понесла огромные потери в технике. В частности, за 3 года полномасштабной войны она потеряла не менее 3750 танков и 8400 бронемашин, которые были еще из запасов Советского союза.

"Несмотря на потери, которые понесли ее Сухопутные войска, ВС РФ смогли оказывать постоянное давление на украинскую оборону. Территориальное продвижение России в Украине ускорилось в 2024 году, хотя в начале 2025 года замедлилось. Длительные атаки подкреплялись терпимостью российского руководства к потерям и количественным преимуществом сухопутных войск России по сравнению с Вооруженными силами Украины", — отметили в Министерстве обороны Великобритании.

Напомним, что 24 февраля в Воздушных силах сообщили, что за 3 года полномасштабной войны РФ против Украины было сбито 26 525 вражеских средств воздушного нападения: самолетов, вертолетов, ракет и беспилотных летательных аппаратов.

В третью годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля ВС РФ ударили по Харькову управляемой авиабомбой, а в Киеве упал "шахед".