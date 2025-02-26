"План Трампа" по Украине не предусматривает военной поддержки США, — WSJ

Европейцы в коммуникации с американским президентом применяют тактику уговоров, чтобы направить его к нужным внешнеполитическим целям.

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Планы президента США Дональда Трампа по Украине не предусматривают обязательств поставлять военную помощь Киеву и отправлять в регион американских военных. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

"Сотрудник Белого дома сказал, что мирное соглашение, которого пытается добиться Трамп, не будет включать гарантий военной помощи Украине и никаких обязательств США направить в регион американские силы", — пишет газета.

В то же время, по данным другого источника газеты, президент Франции Эммануэль Макрон во время поездки в США и встречи с Дональдом Трампом настаивал на том, чтобы американская сторона оказывала военную поддержку войскам, которые Великобритания и Франция хотели бы отправить на Украину для поддержки будущего мира.

"Трамп был открыт для этой идеи, и Макрон покинул Вашингтон, считая, что у него есть взаимопонимание с Трампом", — рассказал один из собеседников СМИ.

В материале сказано, что европейцы в коммуникации с американским президентом применяют тактику уговоров, чтобы направить его к нужным внешнеполитическим целям. Она включает различные формы: лесть, обратную психологию и помпезность.

"Политики, которые гордятся тем, что умеют "нашептывать" Трампу, говорят, что основой является понимание его "инстинктов по заключению сделок". Лидеры должны найти правильный баланс между тем, чтобы польстить лидеру самой мощной армии в мире, и тем, чтобы выбрать подходящий момент для отстаивания своей позиции", — пишет издание.

Напомним, что 26 февраля сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал американцев украинского происхождения отказаться от лояльности к Украине. Он заявил, что граждане США украинского происхождения должны заботиться прежде всего об интересах своей новой нации — США.