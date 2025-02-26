"План Трампа" щодо України не передбачає військової підтримки США, — WSJ

Європейці у комунікації з американським президентом застосовують тактику вмовляння, щоб спрямувати його до потрібних зовнішньополітичних цілей.

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Плани президента США Дональда Трампа щодо України не передбачають зобов'язань постачати військову допомогу Києву та відправляти до регіону американських військових. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела.

"Співробітник Білого дому сказав, що мирна угода, яку намагається домогтися Трамп, не включатиме гарантій військової допомоги Україні та жодних зобов'язань США направити до регіону американські сили", — пише газета.

Водночас, за даними іншого джерела газети, президент Франції Еммануель Макрон під час поїздки до США і зустрічі з Дональдом Трампом наполягав на тому, щоб американська сторона надавала військову підтримку військам, які Великобританія та Франція хотіли б відправити на Україну для підтримки майбутнього світу.

"Трамп був відкритий для цієї ідеї, і Макрон залишив Вашингтон, вважаючи, що у нього є взаєморозуміння з Трампом", — розповів один зі співрозмовників ЗМІ.

У матеріалі сказано, що європейці у комунікації з американським президентом застосовують тактику вмовляння, щоб спрямувати його до потрібних зовнішньополітичних цілей. Вона включає різні форми: лестощі, зворотну психологію і помпезність.

"Політики, які пишаються тим, що вміють "нашіптувати" Трампу, кажуть, що основою є розуміння його "інстинктів щодо укладання угод". Лідери повинні знайти правильний баланс між тим, щоб підлестити лідеру найпотужнішої армії у світі, і тим, щоб вибрати відповідний момент для відстоювання своєї позиції", — пише видання.

Нагадаємо, що 26 лютого повідомлялося, що віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав американців українського походження відмовитися від лояльності до України. Він заявив, що громадяни США українського походження повинні дбати передусім про інтереси своєї нової нації — США.