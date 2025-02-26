Не пришел в ТЦК: суд признал баптиста виновным в уклонении от призыва, как его наказали

Мужчина утверждал, что является членом религиозной организации, которая запрещает брать в руки оружие.

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Кременецкий районный суд Тернопольской области признал местного жителя виновным в уклонении от призыва на военную службу. Повестку ему пытались вручить еще в феврале 2024 года. Сам мужчина объяснял, что с 2014 года является членом религиозной организации Поместной церкви Евангельских христиан-баптистов, которая не позволяет пользоваться оружием. Сведения о деле появились в Едином реестре судебных решений

По материалам дела, в феврале 2024-го мужчине пытались вручить повестку для отправки на военную службу. Но он отказался ее брать, о чем работники ТЦК составили акт. В день отправки на службу он не пришел в ТЦК и не сообщил о причинах неявки.

Выписка из дела Фото: Скриншот

Во время судебного заседания обвиняемый пояснил, что с 2014 года является членом религиозной организации Поместной церкви Евангельских христиан-баптистов.

Он сообщил, что знает о том, что сейчас в Украине военное положение и продолжается мобилизация.

Но утверждал, что не помнит вручалась ли ему повестка и не помнит приходил ли в ТЦК, "поскольку неоднократно туда появлялся".

Мужчина заявил, что несколько раз показывал работникам ТЦК справку, что он принадлежит к религиозной организации, которая не позволяет пользование оружием. По его словам он говорил, что хочет проходить альтернативную службу, но это игнорировали и отвечали, что такие документы не проходят.

Главный специалист мобилизационного отделения рассказала суду, что мужчина пригоден к военной службе и не имел права на отсрочку. Никаких документов о том, что он входит в религиозную организацию, не предоставил. Обвиняемый ей запомнился, потому что писал на нее жалобу.

Юрист ТЦК подтвердила, что от мужчины поступало заявление о том, что он хочет военную службу заменить на альтернативную. Однако альтернативная служба возможна только в случае срочной военной службы, а во время войны такой нет, поэтому замена службы невозможна.

В суде допросили пастора церкви "Благовещение", который сказал, что обвиняемый с 2014 года является активным участником их церкви, принимал крещение. Их учение заключается в том, чтобы не брать в руки оружие, но служить для защиты.

Замена военной службы по призыву во время мобилизации на особый период на прохождение альтернативной (невоенной) службы, действующим законодательством не предусмотрена.

Во время войны никакие религиозные убеждения не могут быть основанием для уклонения гражданина Украины, признанного годным к военной службе, от мобилизации с целью выполнения своего конституционного долга по защите территориальной целостности и суверенитета государства от военной агрессии со стороны иностранного государства.

В то же время суд разъяснил со ссылкой на позицию Верховного суда (дело № 601/2491/22), что призыв на военную службу по мобилизации не означает автоматически, что мужчина должен был бы брать в руки оружие. Учитывая его религиозные убеждения, он мог быть задействован в ремонте техники, строительстве укреплений, вывозе раненых, перевозке грузов и выполнении других функций, не связанных с использованием оружия.

Обвиняемого приговорили к лишению свободы на минимальный срок 3 года.

Напомним, Фокус писал о том, что в условиях военного положения и мобилизации в Украине некоторые военнообязанные имеют право на освобождение от прохождения военной службы. Среди них, в частности, и родители, у которых есть дети с инвалидностью.