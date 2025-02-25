Мобилизуют ли мужчину, воспитывающего ребенка с инвалидностью: юристы дали четкий ответ

Юристы рассказали, что уволиться с военной службы военнослужащий при наличии определенных оснований, подав в воинскую часть необходимые документы.

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В условиях военного положения и мобилизации в Украине некоторые военнообязанные имеют право на освобождение от прохождения военной службы. Среди них, в частности, и родители, у которых есть дети с инвалидностью. Подробностями поделились правоведы из юридической фирмы "Іпѕеіпіпіп".

Основания для увольнения военнослужащего при наличии ребенка с инвалидностью

Юристы рассказывают, что уволиться военнослужащие могут в случае:

воспитание ребенка с инвалидностью одним из родителей без второго родителя;

наличие у военнослужащего совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы, находящегося на его иждивении;

необходимость постоянного ухода за ребенком с инвалидностью, которая подтверждена медицинскими заключениями.

Процедура увольнения военнослужащего, имеющего ребенка с инвалидностью

Для начала лицо должно собрать необходимые документы. В этом случае военнослужащему нужны:

копия свидетельства о рождении ребенка;

справка МСЭК (медико-социальной экспертной комиссии), подтверждающая инвалидность (для совершеннолетнего ребенка с инвалидностью);

медицинское заключение о необходимости постоянного ухода за ребенком (если ребенок военного без заключения о статусе ребенка инвалида);

документы, подтверждающие отсутствие второго родителя (если применяется основание для освобождения отсутствие других лиц обязанных воспитывать);

документ об опеке, если военнослужащий является единственным опекуном;

представление командованию воинской части рапорта на увольнение вместе со всеми подтверждающими документами.

Командование в течение 14 дней с момента регистрации рапорта должно рассмотреть представленные документы и принять соответствующие документы. При необходимости могут быть назначены дополнительные проверки или истребованы дополнительные документы, тогда время рассмотрения будет продлено на период предоставления и проверки приложенных документов. В случае положительного решения оформляется приказ об увольнении и все необходимые документы по передаче личного дела военнослужащего с воинского учета в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту жительства.

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