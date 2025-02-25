Чи мобілізують чоловіка, який виховує дитину з інвалідністю: юристи дали чітку відповідь

Юристи розповіли, що звільнитись з військової служби військовослужбовець може за наявності певних підстав, подавши до військової частини необхідні документи.

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В умовах воєнного стану та мобілізації в Україні деякі військовозобов'язані мають право на звільнення від проходження військової служби. Серед них, зокрема, і батьки, у яких є діти з інвалідністю. Подробицями поділились правознавці з юридичної фірми "Іnseinin".

Підстави для звільнення військовослужбовця за наявності дитини з інвалідністю

Юристи розповідають, що звільнитись військовослужбовці можуть у разі:

виховання дитини з інвалідністю одним із батьків без другого з батьків;

наявність у військовослужбовця повнолітньої дитини з інвалідністю I або II групи, що перебуває на його утриманні;

необхідність постійного догляду за дитиною з інвалідністю, яка підтверджена медичними висновками.

Процедура звільнення військовослужбовця, який має дитину з інвалідністю

Для початку особа має зібрати необхідні документи. В цьому випадку військовослужбовцю потрібні:

копія свідоцтва про народження дитини;

довідка МСЕК (медико-соціальної експертної комісії), що підтверджує інвалідність (для повнолітньої дитини з інвалідністю);

медичний висновок про необхідність постійного догляду за дитиною (якщо дитина військового без висновку про статус дитини інваліда);

документи, що підтверджують відсутність другого з батьків (якщо застосовується підстава для звільнення відсутність інших осіб зобовʼязаних виховувати);

документ про опіку, якщо військовослужбовець є єдиним опікуном;

подання командуванню військової частини рапорту на звільнення разом з усіма підтверджувальними документами.

Командування протягом 14 днів з моменту реєстрації рапорту має розглянути подані документи та прийняти відповідні документи. За необхідності можуть бути призначені додаткові перевірки або витребувані додаткові документи, тоді час розгляду буде подовжено на період надання та перевірки доданих документів. У разі позитивного рішення оформлюється наказ про звільнення та всі необхідні документи щодо передання особової справи військовослужбовця з військового обліку до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання.

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