Не прийшов до ТЦК: суд визнав баптиста винним в ухиленні від призову, як його покарали

Чоловік стверджував, що є членом релігійної організації, яка забороняє брати до рук зброю.

Related video

Кременецький районний суд Тернопільської області визнав місцевого жителя винним в ухиленні від призову на військову службу. Повістку йому намагались вручити ще у лютому 2024 році. Сам чоловік пояснював, що із 2014 року є членом релігійної організації Помісної церкви Євангельських християн-баптистів, яка не дозволяє користуватись зброєю. Відомості про справу з'явились у Єдиному реєстрі судових рішень

За матеріалами справи, в лютому 2024-го чоловіку намагалися вручити повістку для відправки на військову службу. Але він відмовився її брати, про що працівники ТЦК склали акт. В день відправки на службу він не прийшов в ТЦК і не повідомив про причини неявки.

Витяг із справи Фото: Скриншот

Під час судового засідання обвинувачений пояснив, що з 2014 року є членом релігійної організації Помісної церкви Євангельських християн-баптистів.

Він повідомив, що знає про те, що зараз в Україні воєнний стан і триває мобілізація.

Але стверджував, що не памʼятає чи вручалась йому повістка і не памʼятає чи приходив до ТЦК, "оскільки неодноразово туди зʼявлявся".

Чоловік заявив, що кілька разів показував працівникам ТЦК довідку, що він належить до релігійної організації, яка не дозволяє користування зброєю. За його словами він казав, що хоче проходити альтернативну службу, але це ігнорували і відповідали, що такі документи не проходять.

Головний спеціаліст мобілізаційного відділення розповіла суду, що чоловік придатний до військової служби і не мав права на відстрочку. Ніяких документів про те, що він входить до релігійної організації, не надав. Обвинувачений їй запамʼятався, тому що писав на неї скаргу.

Юрист ТЦК підтвердила, що від чоловіка надходила заява про те, що він хоче військову службу замінити на альтернативну. Однак альтернативна служба можлива лише у випадку строкової військової служби, а під час війни такої нема, тому заміна служби неможлива.

У суді допитали пастора церкви "Благовіщення", який сказав, що обвинувачений з 2014 року є активним учасником їх церкви, приймав хрещення. Їхнє вчення полягає в тому, щоб не брати до рук зброї, але служити для захисту.

Заміна військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період на проходження альтернативної (невійськової) служби, чинним законодавством не передбачена.

Під час війни жодні релігійні переконання не можуть бути підставою для ухилення громадянина України, визнаного придатним до військової служби, від мобілізації з метою виконання свого конституційного обовʼязку із захисту територіальної цілісності та суверенітету держави від військової агресії з боку іноземної країни.

Водночас суд розʼяснив із посиланням на позицію Верховного суду (справа № 601/2491/22), що призов на військову службу по мобілізації не означає автоматично, що чоловік мусив би брати до рук зброю. З огляду на його релігійні переконання він міг бути задіяний у ремонті техніки, будівництві укріплень, вивезенні поранених, перевезенні вантажів та виконанні інших функцій, не повʼязаних із використанням зброї.

Обвинуваченого засудили до позбавлення волі на мінімальний строк 3 роки.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що в умовах воєнного стану та мобілізації в Україні деякі військовозобов'язані мають право на звільнення від проходження військової служби. Серед них, зокрема, і батьки, у яких є діти з інвалідністю.