Заскочили в тыл через соседние позиции: в ВСУ опровергли захват РФ Белогоровки на Луганщине

Сначала ВС РФ прорвались в направлении поселка из-за террикона мелового карьера, который расположен за пределами Белогоровки. Сейчас ВС РФ пытаются накопить силы, чтобы отбить населенный пункт, сообщил пресс-офицер 81 бригады ВСУ.

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Поселок Белогоровка Луганской области находится под контролем Сил обороны Украины. Вследствие штурмовых действий Вооруженных сил РФ часть оккупантов смогла прорваться в населенный пункт и там укрыться там. Сейчас их оттуда выбивает 81-я бригада ДШВ. Об этом сообщил пресс-офицер 81 бригады Владимир Голягин в комментарии "Украинской правде".

"С 14 декабря 2024-го года начались сильные штурмовые действия со стороны россиян, они заскочили нам в тыл через позиции 54 бригады. А пока мы отбивали те штурмы, они пошли на нас по всей линии. Поэтому теперь мы выбиваем дурачков, которые где-то спрятались. Мы остаемся в селе. Тяжело, но держимся", — рассказал он.

Отмечается, что сначала ВС РФ прорвались в направлении поселка с юга, а именно из-за террикона мелового карьера, который расположен за пределами Белогоровки. Оттуда они зашли в тыл подразделениям Сил обороны, которые обороняли населенный пункт.

Затем, зная, что все внимание 81-й бригады приковано к этому прорыву, оккупанты пошли в наступление на поселок с востока.

"В декабре действительно были интенсивные штурмовые действия, но не настолько, чтобы допустить противника внутрь поселка. В поселке стоят наши подразделения, россияне пытаются закрепиться на окраинах. Мы осведомлены об интенсивном накоплении ресурсов противника на окраинах поселка, что может свидетельствовать о его планах в очередной раз попытаться установить контроль над селом", — проинформировал Владимир Голягин.

Он добавил, что ВСУ удерживают руины, которые остались от Белогоровки за 3 года обороны, но Белогоровка и дальше находится под контролем Сил Обороны Украины".

Напомним, что 24 февраля DeepState сообщил, что россияне продвинулись в Белогоровке. Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев утверждает, что населенный пункт перешел к россиянам.