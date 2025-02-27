Заскочили у тил через сусідні позиції: в ЗСУ спростували захоплення РФ Білогорівки на Луганщині

Спочатку ЗС РФ прорвалися в напрямку селища з-за терикону крейдового кар’єру, який розташований за межами Білогорівки. Зараз ЗС РФ намагаються накопичити сили, щоб відбити населений пункт, повідомив пресофіцер 81 бригади ЗСУ.

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Селище Білогорівка Луганської області перебуває під контролем Сил оборони України. Внаслідок штурмових дій Збройних сил РФ частина окупантів змогла прорватися в населений пункт і там сховатися там. Зараз їх звідти вибиває 81-ша бригада ДШВ. Про це повідомив пресофіцер 81 бригади Володимир Голягін у коментарі "Українській правді".

"З 14 грудня 2024-го року почалися сильні штурмові дії з боку росіян, вони заскочили нам у тил через позиції 54 бригади. А поки ми відбивали ті штурми, вони пішли на нас по всій лінії. Тому тепер ми вибиваємо дурачків, які десь поховалися. Ми залишаємося в селі. Тяжко, але тримаємося", — розповів він.

Зазначається, що спочатку ЗС РФ прорвалися в напрямку селища з півдня, а саме з-за терикону крейдового кар’єру, який розташований за межами Білогорівки. Звідти вони зайшли в тил підрозділам Сил оборони, які обороняли населений пункт.

Потім, знаючи, що вся увага 81-ї бригади прикута до цього прориву, окупанти пішли в наступ на селище зі сходу.

"У грудні справді були інтенсивні штурмові дії, але не настільки, щоб допустити противника всередину селища. У селищі стоять наші підрозділи, росіяни намагаються закріпитися на околицях. Ми обізнані про інтенсивне накопичення ресурсів противника на околицях селища, що може свідчити про його плани вкотре спробувати встановити контроль над селом", — проінформував Володимир Голягін.

Він додав, що ЗСУ утримують руїни, які лишилися від білогорівки за 3 роки оборони, але Білогорівка і далі перебуває під контролем Сил Оборони України".

Нагадаємо, що 24 лютого DeepState повідомив, що росіяни просунулися в Білогорівці. Колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов стверджує, що населений пункт перейшов до росіян.