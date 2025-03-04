Все поезда остановили: Франция хочет компенсировать прекращение США военной помощи Украине

Глава французского правительства отметил, что Франция и Европа должны "объединить все возможные средства, чтобы заменить, насколько это возможно" военную помощь, которую США оказывали Украине.

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Европа должна объединить все возможные средства, чтобы заменить помощь США Украине. Об этом сказал премьер Франции Франсуа Байру, пишет Le Monde.

Глава французского правительства отметил, что Франция и Европа должны "объединить все возможные средства, чтобы заменить, насколько это возможно" военную помощь, которую США оказывали Украине, и которую приостановила администрация президента США Дональда Трампа.

"Поставки американской помощи подходят к концу, поскольку целые поезда, которые были загружены для Украины, были остановлены и не смогли добраться до места назначения", — сказал Байру.

Он добавил, что Украине нужны боеприпасы, разведывательные системы и доступ к сетям и связи.

"Это заставит нас переосмыслить нашу модель, наши приоритеты и по-другому посмотреть на мир, который мы думали, что знаем, и который, как мы теперь обнаружили, является более опасным, чем мы себе представляли, и происходит от тех, кого мы считали нашими союзниками",- сказал глава правительства Франции.

Напомним, что спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что пауза в военной помощи Соединенных Штатов Украине — временная, и связана с событиями, которые произошли на встрече президентов в Белом доме.