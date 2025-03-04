Усі потяги зупинили: Франція хоче компенсувати припинення США військової допомоги Україні

Очільник французького уряду зазначив, що Франція і Європа повинні "об'єднати всі можливі засоби, щоб замінити, наскільки це можливо", військову допомогу, яку США надавали Україні.

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Європа повинна об’єднати всі можливі засоби, щоб замінити допомогу США Україні. Про це сказав прем’єр Франції Франсуа Байру, пише Le Monde.

Очільник французького уряду зазначив, що Франція і Європа повинні "об'єднати всі можливі засоби, щоб замінити, наскільки це можливо", військову допомогу, яку США надавали Україні, і яку призупинила адміністрація президента США Дональда Трампа.

"Постачання американської допомоги добігають кінця, оскільки цілі потяги, які були завантажені для України, були зупинені і не змогли дістатися до місця призначення", — сказав Байру.

Він додав, що Україні потрібні боєприпаси, розвідувальні системи та доступ до мереж і зв'язку.

"Це змусить нас переосмислити нашу модель, наші пріоритети і по-іншому подивитися на світ, який, ми думали, що знаємо, і який, як ми тепер виявили, є більш небезпечним, ніж ми собі уявляли, і походить від тих, кого ми вважали нашими союзниками", — сказав очільник уряду Франції.

Нагадаємо, що спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що пауза у військовій допомозі Сполучених Штатів Україні — тимчасова, і пов’язана з подіями, які сталися на зустрічі президентів у Білому домі.