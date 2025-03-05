В ближайшее время будет готов план первых шагов по приближению справедливого мира, — Зеленский

Зеленский сообщил, что Украина с партнерами обсудили координацию и подготовку совместного плана.

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Украина обсудила с западными партнерами координацию и подготовку совместного плана по приближению мира. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Обсудили координацию с партнерами и подготовку совместного плана. Первые шаги для приближения справедливого мира чрезвычайно важны. Мы хотим перейти к ним уже в ближайшее время в сотрудничестве с США и всей Европой. Также говорили об укреплении Украины. Нидерланды готовят новые пакеты военной и финансовой помощи", — проинформировал украинский президент.

Он поблагодарил, что в сложное время Украина может рассчитывать на полную поддержку со стороны Нидерландов.

Также Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал с премьер-министром Словении Робертом Голобом, чтобы проинформировать о саммите лидеров в Лондоне и обсудить совместные усилия. Также они говорили о реализации нашей инициативы "Продовольствие из Украины". Словения присоединяется к нашим усилиям для поддержки сирийского народа.

Напомним, что советник по национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Майк Волц озвучил требования, которые должна выполнить Украина, чтобы президент Дональд Трамп отменил паузу в предоставлении военной помощи. Среди требований — установление даты встречи с представителями Российской Федерации для установления мира.