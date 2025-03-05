Найближчим часом буде готовий план перших кроків щодо наближення справедливого миру, – Зеленський

Зеленський повідомив, що Україна із партнерами обговорили координацію та підготовку спільного плану.

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Україна обговорила із західними партнерами координацію та підготовку спільного плану щодо наближення миру. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Обговорили координацію з партнерами та підготовку спільного плану. Перші кроки для наближення справедливого миру надзвичайно важливі. Ми хочемо перейти до них уже найближчим часом у співпраці зі США та всією Європою. Також говорили про зміцнення України. Нідерланди готують нові пакети військової та фінансової допомоги", — проінформував український президент.

Він подякував, що в складний час Україна може розраховувати на повну підтримку з боку Нідерландів.

Також Володимир Зеленський повідомив, що мав розмову з премʼєр-міністром Словенії Робертом Голобом, щоб поінформувати про саміт лідерів у Лондоні й обговорити спільні зусилля. Також вони говорили про реалізацію нашої ініціативи "Продовольство з України". Словенія приєднується до наших зусиль для підтримки сирійського народу.

Нагадаємо, що радник з національної безпеки Сполучених Штатів Америки Майк Волц озвучив вимоги, які повинна виконати Україна, щоб президент Дональд Трамп скасував паузу у наданні військової допомоги. Серед вимог — встановлення дати зустрічі з представниками Російської Федерації задля встановлення миру.