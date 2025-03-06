"Мы бы наконец-то имели надежного соседа": в команде Фицо размечтались о захвате Киева РФ

В Словакии отреагировали на слова политика. Оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия" назвала слова Калиняка "предательством".

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Вице-президент словацкой партии власти Smer-SD Эрик Калиняк заявил, что не видит проблемы в том, чтобы Россия захватила Украину, в таком бы случае. По его словам, РФ вроде бы более надежный партнер, чем Украина. Его слова цитирует издание Aktuality.

Он отметил, что не хочет видеть россиян на словацких границах, но в то же время добавил, что РФ более надежный партнер, чем Украина.

"Я буду циником и скажу, что мы бы наконец-то имели надежного соседа. Потому что, если вы посмотрите на словацко-украинские отношения и сколько раз нам приходилось их спасать после того, как они выстраивали экономический конфликт с Россией, и сколько раз они не смогли нам помочь, то с этой точки зрения россияне для нас являются более надежным партнером", — сказал Калиняк.

В Словакии отреагировали на слова политика. Оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия" назвала слова Калиняка "предательством".

"Мы говорим об этом давно и четко. Фицо отдаляет нас от Европы, сжигает мосты с нашими союзниками, отдает нас в руки Путина и Трампа. Это предательство. Он не имеет на это никакой легитимности, это правительство должно уйти в отставку как можно быстрее, и единственным решением являются досрочные выборы", — заявили в партии.

Напомним, 18 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил наложить вето на дальнейшую финансовую помощь Украине от Европейского союза в ответ на решение Киева прекратить транзит российского газа в Европу.