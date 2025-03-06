"Ми б нарешті мали надійного сусіда": у команді Фіцо розмріялися про захоплення Києва РФ

У Словаччині відреагували на слова політика. Опозиційна партія "Прогресивна Словаччина" назвала слова Каліняка "зрадою".

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Віцепрезидент словацької партії влади Smer-SD Ерік Каліняк заявив, що не бачить проблеми у тому, щоб Росія захопила Україну, у такому б випадку. За його словами, РФ начебто більш надійний партнер, ніж Україна. Його слова цитує видання Aktuality.

Він зауважив, що не хоче бачити росіян на словацьких кордонах, але водночас додав, що РФ більш надійний партнер, ніж Україна.

"Я буду циніком і скажу, що ми б нарешті мали надійного сусіда. Тому що, якщо ви подивитеся на словацько-українські відносини і скільки разів нам доводилося їх рятувати після того, як вони вибудовували економічний конфлікт з Росією, і скільки разів вони не змогли нам допомогти, то з цієї точки зору росіяни для нас є більш надійним партнером", – сказав Каліняк.

У Словаччині відреагували на слова політика. Опозиційна партія "Прогресивна Словаччина" назвала слова Каліняка "зрадою".

"Ми говоримо про це давно і чітко. Фіцо віддаляє нас від Європи, спалює мости з нашими союзниками, віддає нас в руки Путіна і Трампа. Це зрада. Він не має на це жодної легітимності, цей уряд повинен піти у відставку якнайшвидше, і єдиним рішенням є дострокові вибори", – заявили у партії.

Нагадаємо, 18 січня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив накласти вето на подальшу фінансову допомогу Україні від Європейського союзу у відповідь на рішення Києва припинити транзит російського газу в Європу.