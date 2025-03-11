Убийство ВС РФ детского писателя Вакуленко на Харьковщине: в прокуратуре рассказали новые детали

Третьим подозреваемым оказался житель Луганска, который воевал в составе так называемой "ЛНР" и участвовал в пытках и убийстве гражданских в Изюме.

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Украинские правоохранители установили личности всех российских оккупантов, которые убили в Изюме детского писателя Владимира Вакуленко и еще трех человек. В этом деле завершено досудебное расследование, и его передают в суд. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Отмечается, что завершено специальное досудебное расследование в отношении 36-летнего боевика так называемой "ЛНР" по факту пыток и убийства гражданских во время оккупации Харьковщины в 2022 году.

Так, после освобождения Харьковщины в Изюме обнаружили массовое захоронение — могилы с деревянными одинаковыми крестами. Именно там под номером 319 был похоронен детский писатель Владимир Вакуленко.

Следователи установили личность третьего соучастника убийства Вакуленко и еще трех человек. Им оказался уроженец города Луганск, заместитель командира 4-й роты 4-го батальона 204-го стрелкового полка "ЛНР" ВС РФ с позывным "Академик".

В марте 2022 года он вместе с оккупантами, среди которых были "Лев", "Удод" и другие, похитили писателя из его собственного дома в селе Капитоловка, что на Изюмщине. "Академик" участвовал в незаконном удержании, пытках и убийстве Вакуленко, а также участника АТО и еще двух местных жителей.

Сейчас фигурант находится в розыске. Его будут судить заочно в Дзержинском районном суде г. Харькова.

Ранее сообщалось, что правоохранители уже направили в суд обвинительный акт в отношении двух других участников преступления - оккупантов "Льва" и "Удода". Судебное разбирательство продолжается.

28 ноября в СМИ появилась информация о том, что на Изюмском кладбище под номером 319 был похоронен известный писатель Владимир Вакуленко. Его родители получили результаты ДНК-экспертизы. Писателя застрелили из пистолета Макарова.