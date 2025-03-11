Вбивство ЗС РФ дитячого письменника Вакуленка на Харківщині: в прокуратурі розповіли нові деталі

Третім підозрюваним виявився житель Луганська, який воював у складі так званої "ЛНР" і брав участь у катуванні і вбивстві цивільних в Ізюмі.

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Українські правоохоронці встановили особи всіх російських окупантів, які вбили в Ізюмі дитячого письменника Володимира Вакуленка та ще трьох людей. У цій справі завершено досудове розслідування, і її передають до суду. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Зазначається, що завершено спеціальне досудове розслідування стосовно 36-річного бойовика так званої "ЛНР" за фактом катування та вбивства цивільних під час окупації Харківщини в 2022 році.

Так, після звільнення Харківщини в Ізюмі виявили масове поховання — могили з дерев'яними однаковими хрестами. Саме там під номером 319 був похований дитячий письменник Володимир Вакуленко.

Слідчі встановили особу третього співучасника вбивства Вакуленка та ще трьох людей. Ним виявився уродженець міста Луганськ, заступник командира 4-ї роти 4-го батальйону 204-го стрілецького полку "ЛНР" ЗС РФ з позивним "Академік".

У березні 2022 року він разом з окупантами, серед яких були "Лев", "Удод" та інші, викрали письменника з його власного будинку в селі Капитолівка, що на Ізюмщині. "Академік" брав участь у незаконному утриманні, катуванні та вбивстві Вакуленка, а також учасника АТО та ще двох місцевих жителів.

Нині фігурант перебуває у розшуку. Його судитимуть заочно у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці вже направили до суду обвинувальний акт стосовно двох інших учасників злочину — окупантів "Лева" та "Удода". Судовий розгляд триває.

28 листопада в ЗМІ з'явилася інформація про те, що на Ізюмському цвинтарі під номером 319 був похований відомий письменник Володимир Вакуленко. Його батьки отримали результати ДНК-експертизи. Письменника застрелили з пістолета Макарова.