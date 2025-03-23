Военный потенциал КНР: чем ответят соседи на рост оборонных расходов Китая?

Оборонный бюджет Китая снова растет как на дрожжах. В 2025 году, по заявлению правительства от 5 марта этого года, рост составит 7,2%. Однако официальные ассигнования в размере 245 млрд долларов США – лишь видимая для публики капля информации: в рамках непрозрачной китайской системы расходы, скорее всего, гораздо больше.

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Достоверно известно, что Китай занимает второе место в мире по объему военных расходов после Соединенных Штатов. Бюджет этого года – еще одно доказательство высоких показателей, которые Пекин поставил перед собой в военном и геополитическом плане. Об этом пишет в своей статье, которую перевел Фокус, старший научный сотрудник-резидент ASPI Раджесвари Пиллай Раджагопалан.

Это должно подтолкнуть другие страны региона к увеличению расходов на свои вооруженные силы. Слишком многие страны опасаются гонки вооружений в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами, но на самом деле это как раз то, что нужно. Пекин будет продолжать наращивать свою наступательную мощь независимо от того, что делают остальные. Ограничивая расходы на оборону, мы лишь подвергаем себя риску.

Увеличение оборонного бюджета Китая на 7,2 % в 2024 и 2025 годах подразумевает рост доли экономики, идущей на военные нужды. В 2024 году ВВП официально вырос на 5,0% (после корректировки на инфляцию) и должен повторить этот показатель и в текущем году. Поскольку инфляция в Китае в прошлом году составила всего 0,2%, а в этом году, по прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития, – 0,6%, реальный рост оборонных расходов Пекина не намного ниже номинального (нескорректированного) увеличения бюджета. И они опережают темпы роста ВВП.

В условиях конфликтов и напряженности в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе, по оценкам Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), глобальные военные расходы выросли на впечатляющие 6,8% в реальном выражении (с поправкой на инфляцию) с 2022 по 2023 год, достигнув 2,44 триллиона долларов США в 2023 году. Это самый большой ежегодный рост с 2009 года – хотя измерять расходы на оборону довольно трудно, в том числе из-за непрозрачности бюджетов некоторых стран, в частности Китая.

Китайские военнослужащие во время учений Фото: Открытые источники

В своем последнем докладе "Военная мощь Китая" Министерство обороны США заявило, что Китай тратит на оборону на 40-90% больше, чем указано в государственном бюджете. Это означает, что в 2024 году расходы составят от 330 до 450 миллиардов долларов США. По данным Международного института стратегических исследований, оборонный бюджет Китая на 2024 год вырастет на 7,4%, что значительно опережает средний показатель по региону, составляющий 3,9%.

Несмотря на относительно высокие темпы экономического роста в Азии, доля региона в глобальных военных расходах снизилась с 25,9% в 2021 году до 21,7% в 2024 году из-за войн и связанного с ними роста расходов в Европе и на Ближнем Востоке. Однако увеличение расходов Китая, а также события в Северной Корее, скорее всего, приведут к росту доли Азии в оборонных расходах. По данным SIPRI, в 2023 году Китай выделит на оборону 296 миллиардов долларов США, что на 6,0% больше, чем в 2022 году.

Неустанное наращивание Китаем военной мощи побудило его соседей увеличить свои собственные военные расходы. В прошлом году несколько известных специалистов по Китаю оценили расходы Китая в 2024 году в 471 млрд долларов США (хотя по их методам расчетов инвестиции США в оборону в 2024 году также составили 1,3 трлн долларов США вместо официальных 825 млрд долларов США).

Даже если соседи Китая согласятся с его неправдоподобным утверждением о том, что на оборону расходуется менее 1,5% ВВП, их это вряд ли успокоит, поскольку потенциал китайских вооруженных сил растет, а его военные и (якобы) гражданские ведомства ведут себя в регионе агрессивно. Так или иначе, 1,5% от такой большой экономики – все равно тревожный показатель.

Поскольку экономический рост Китая замедляется, следует ожидать, что доля обороны в его ВВП продолжит расти.

Китай любит упоминать, что оборонный бюджет на 2025 год десятый год подряд демонстрирует рост в один процент. Однако эти темпы роста все еще велики по международным стандартам и основаны на гораздо более значительном расширении в предыдущие годы. В 2014 году расходы на оборону в Китае выросли на 12,2%, в 2015 году снизились до 10,1%, а в 2016 году – до 7,6%.

Учения НОАК Фото: Открытые источники

Особую обеспокоенность вызывает непрозрачность данных о военных расходах Китая.

Обычно Китай объясняет увеличение расходов различными военными учениями, в которых он участвует, а также обслуживанием и поддержанием своих вооруженных сил. Подразумевается, что увеличение расходов идет в основном на зарплаты и пенсии. Действительно, численность китайского военного персонала очень велика, но и его оборудование тоже постоянно улучшается. Только в прошлом году Китай продемонстрировал два новых стелс-истребителя, а в разработке находится стелс-бомбардировщик. Кроме того, Китай строит атомный авианосец, который по своим размерам сравним с новейшими американскими авианосцами.

Правительственное информационное агентство "Синьхуа" оправдывает оборонный бюджет Китая тем, что он идет на оплату "национальной оборонной политики, которая носит оборонительный характер, а военные расходы в основном направлены на защиту суверенитета, безопасности и интересов развития… и страна никогда не будет стремиться к гегемонии или заниматься экспансионизмом, какой бы стадии развития она ни достигла".

Однако действия Китая не предполагают чисто оборонительных мотивов. Такие заявления не более правдивы, чем слова Владимира Путина о том, что наращивание Россией военных сил на границе с Украиной в 2021 и 2022 годах было лишь учениями.

Когда Китай направляет свои военно-морские силы для запугивания соседей и проводит военные учения, которые внезапно заставляют коммерческие рейсы изменить свой маршрут, об этом должно говорить как можно больше стран региона. И тот язык, который понимает Пекин, – это увеличение наших собственных расходов на оборону.

Об авторе

Раджесвари Пиллай Раджагопалан – старший научный сотрудник-резидент ASPI.