Військовий потенціал КНР: чим відповідатимуть сусіди на зростання оборонних витрат Китаю?

Оборонний бюджет Китаю знову зростає як на дріжджах. У 2025 році, за заявою уряду від 5 березня цього року, зростання становитиме 7,2%. Однак офіційні асигнування в розмірі 245 млрд доларів США — лише видима для публіки краплина інформації: у рамках непрозорої китайської системи витрати, швидше за все, набагато більші.

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Достовірно відомо, що Китай посідає друге місце у світі за обсягом військових витрат після Сполучених Штатів. Бюджет цього року — ще один доказ високих показників, які Пекін поставив перед собою у військовому та геополітичному плані. Про це пише у своїй статті, яку переклав Фокус, старший науковий співробітник-резидент ASPI Раджесварі Піллай Раджагопалан.

Це має підштовхнути інші країни регіону до збільшення витрат на свої збройні сили. Занадто багато країн побоюються гонки озброєнь в Індо-Тихоокеанському регіоні та за його межами, але насправді це якраз те, що потрібно. Пекін продовжуватиме нарощувати свою наступальну міць незалежно від того, що роблять інші. Обмежуючи витрати на оборону, ми лише піддаємо себе ризику.

Збільшення оборонного бюджету Китаю на 7,2 % у 2024 і 2025 роках передбачає зростання частки економіки, що йде на військові потреби. У 2024 році ВВП офіційно зріс на 5,0% (після коригування на інфляцію) і має повторити цей показник і в поточному році. Оскільки інфляція в Китаї торік становила лише 0,2%, а цьогоріч, за прогнозами Організації економічного співробітництва та розвитку, — 0,6%, реальне зростання оборонних видатків Пекіна є не набагато нижчим за номінальне (нескориговане) збільшення бюджету. І вони випереджають темпи зростання ВВП.

В умовах конфліктів і напруженості в Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні, за оцінками Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), глобальні військові витрати зросли на вражаючі 6,8% у реальному вираженні (з поправкою на інфляцію) з 2022 до 2023 року, сягнувши 2,44 трильйона доларів США у 2023 році. Це найбільше щорічне зростання з 2009 року — хоча вимірювати витрати на оборону доволі важко, зокрема через непрозорість бюджетів деяких країн, зокрема Китаю.

Китайські військовослужбовці під час навчань Фото: Відкриті джерела

У своїй останній доповіді "Військова міць Китаю" Міністерство оборони США заявило, що Китай витрачає на оборону на 40-90% більше, ніж зазначено в державному бюджеті. Це означає, що у 2024 році витрати становитимуть від 330 до 450 мільярдів доларів США. За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, оборонний бюджет Китаю на 2024 рік зросте на 7,4%, що значно випереджає середній показник по регіону, який становить 3,9%.

Незважаючи на відносно високі темпи економічного зростання в Азії, частка регіону в глобальних військових витратах знизилася з 25,9% у 2021 році до 21,7% у 2024 році через війни та пов'язане з ними зростання витрат у Європі та на Близькому Сході. Однак збільшення витрат Китаю, а також події в Північній Кореї, найімовірніше, призведуть до зростання частки Азії в оборонних витратах. За даними SIPRI, 2023 року Китай виділить на оборону 296 мільярдів доларів США, що на 6,0% більше, ніж 2022 року.

Невпинне нарощування Китаєм військової могутності спонукало його сусідів збільшити свої власні військові витрати. Минулого року кілька відомих фахівців з Китаю оцінили витрати Китаю у 2024 році в 471 млрд доларів США (хоча за їхніми методами розрахунків інвестиції США в оборону у 2024 році також становили 1,3 трлн доларів США замість офіційних 825 млрд доларів США).

Навіть якщо сусіди Китаю погодяться з його неправдоподібним твердженням про те, що на оборону витрачається менше 1,5% ВВП, їх це навряд чи заспокоїть, оскільки потенціал китайських збройних сил зростає, а його військові та (нібито) цивільні відомства поводяться в регіоні агресивно. Так чи інакше, 1,5% від такої великої економіки — все одно тривожний показник.

Оскільки економічне зростання Китаю сповільнюється, слід очікувати, що частка оборони в його ВВП продовжить зростати.

Китай любить згадувати, що оборонний бюджет на 2025 рік десятий рік поспіль демонструє зростання в один відсоток. Однак ці темпи зростання все ще великі за міжнародними стандартами і ґрунтуються на набагато більш значному розширенні в попередні роки. У 2014 році витрати на оборону в Китаї зросли на 12,2%, у 2015 році знизилися до 10,1%, а у 2016 році — до 7,6%.

Навчання НВАК Фото: Відкриті джерела

Особливу стурбованість викликає непрозорість даних про військові витрати Китаю.

Зазвичай Китай пояснює збільшення витрат різними військовими навчаннями, у яких він бере участь, а також обслуговуванням і підтримкою своїх збройних сил. Мається на увазі, що збільшення витрат йде в основному на зарплати і пенсії. Дійсно, чисельність китайського військового персоналу дуже велика, але і його обладнання теж постійно поліпшується. Тільки торік Китай продемонстрував два нових стелс-винищувачі, а в розробці перебуває стелс-бомбардувальник. Крім того, Китай будує атомний авіаносець, який за своїми розмірами можна порівняти з новітніми американськими авіаносцями.

Урядове інформаційне агентство "Сіньхуа" виправдовує оборонний бюджет Китаю тим, що він іде на оплату "національної оборонної політики, яка має оборонний характер, а військові витрати переважно спрямовані на захист суверенітету, безпеки та інтересів розвитку... і країна ніколи не буде прагнути до гегемонії або займатися експансіонізмом, якої б стадії розвитку вона не досягла".

Однак дії Китаю не передбачають суто оборонних мотивів. Такі заяви не більш правдиві, ніж слова Володимира Путіна про те, що нарощування Росією військових сил на кордоні з Україною у 2021 і 2022 роках було лише навчаннями.

Коли Китай спрямовує свої військово-морські сили для залякування сусідів і проводить військові навчання, які раптово змушують комерційні рейси змінити свій маршрут, про це має говорити якомога більше країн регіону. І та мова, яку розуміє Пекін, — це збільшення наших власних витрат на оборону.

Про автора

Раджесварі Піллай Раджагопалан — старший науковий співробітник-резидент ASPI.