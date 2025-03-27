"Мама, я — руина": бойца ВСУ с тяжелой болезнью не списывали из армии, он ушел в СЗЧ и умер

Тарас обратился к медику роты с просьбой дать направление на прохождение медосмотра, но та отказала, сказав, что у него "руки, ноги, голова целы". После вмешательства родственников парня таки отправили на обследование.

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Скульптор и работник национального природного парка "Тузловские лиманы" Тарас Шевченко, который ушел добровольцем в ВСУ в начале полномасштабного вторжения РФ умер в СЗЧ, а не на фронте, как сообщалось ранее. Молодой человек имел проблемы со здоровьем. Об этом говорится в материале Нromadske "Мама, я — руина".

По словам родных Тараса Шевченко, он вместе с отцом пошел в военкомат сразу после того, как Россия вторглась в Украину. 1 марта 2022 года его зачислили в морскую пехоту. Далее парень отправился на военное обучение в Польшу, где у него начала развиваться грыжа шейного отдела — из-за этого он даже потерял сознание в строю.

По возвращении в Украину Тарас обратился к медику роты с просьбой дать направление на прохождение медосмотра, но та отказала, сказав, что у него "руки, ноги, голова целы".

В конце концов после вмешательства родственников направление парню таки дали, и медики подтвердили у него проблемы с шейным отделом позвоночника и признали непригодным к службе в морской пехоте.

После этого Тарас Шевченко перешел работать в 3 рекрутинговый центр ВМС,. Впрочем, в конце 2023 года его перебросили ближе к линии фронта, где у него случился панический приступ, после которого у него обнаружили нарушение кровообращения в мозге, но из армии полностью не уволили.

В этом году летом военная часть сама отправила Тараса на лечение в психиатрическую больницу. там он провел 2 недели, но состояние его здоровья не улучшилось. Он ушел в СЗЧ, когда его подразделение должны были перебросить в Крынки.

Родители сняли для сына жилье в Одессе. Мать молодого человека постоянно к нему приезжала, и они вместе ходили к врачам. 9 марта, когда Тарас вышел ждать мать, у него случился очередной приступ, в результате которого он умер.

"Пока ждали "скорую". Организм не выдержал. Медики сказали, что это была мгновенная смерть", — рассказал его отец Александр.

Напомним, что ранее в одной из воинских частей умер военный, командир которого отказался отпустить его к врачу несмотря на жалобы на боль в сердце.