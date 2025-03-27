"Мамо, я — руїна": бійця ЗСУ з важкою хворобою не списували з армії, він пішов у СЗЧ і помер

Тарас звернувся до медикині роти з проханням дати направлення на проходження медогляду, але та відмовила, сказавши, що в нього "руки, ноги, голова цілі". Після втручання родичів хлопця таки оправили на обстеження.

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Скульптор і працівник національному природному парку "Тузлівські лимани" Тарас Шевченко, який пішов добровольцем у ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення РФ помер у СЗЧ, а не на фронті, як повідомлялося раніше. Молодий чоловік мав проблеми зі здоров'ям. Про це йдеться в матеріалі Нromadske "Мамо, я — руїна".

За словами рідних Тараса Шевченка, він разом із батьком пішов до військкомату одразу після того, як Росія вторглася в Україну. 1 березня 2022 року його зарахували у морську піхоту. Далі хлопець вирушив на військове навчання в Польщу, де в нього почала розвиватися грижа шийного відділу — через це він навіть знепритомнів у строю.

Після повернення в Україну Тарас звернувся до медикині роти з проханням дати направлення на проходження медогляду, але та відмовила, сказавши, що в нього "руки, ноги, голова цілі".

Зрештою після втручання родичів направлення хлопцеві таки далі, і медики підтвердили в нього проблеми з шийним відділом хребта і визнали непридатним до служби в морській піхоті.

Після цього Тарас Шевченко перейшов працювати у 3 рекрутинговий центр ВМС. Втім, наприкінці 2023 року його перекинули ближче до лінії фронту, де в нього стався панічний напад, після якого в нього виявили порушення кровообігу в мозку, але з армії повністю не звільнили.

Цьогоріч улітку військова частина сама відправила Тараса на лікування до психіатричної лікарні. там він провів 2 тижні, але стан його здоров'я не покращився. Він пішов у СЗЧ, коли його підрозділ мали перекинути у Кринки.

Батьки винайняли для сина житло в Одесі. Мати молодого чоловіка постійно до нього приїздила, і вони разом ходили до лікарів. 9 березня, коли Тарас вийшов чекати матір, у нього стався черговий напад, унаслідок якого він помер.

"Поки чекали на "швидку". Організм не витримав. Медики сказали, що це була миттєва смерть", — розповів його батько Олександр.

Нагадаємо, що раніше в одній з військових частин помер військовий, командир якого відмовився відпустити його до лікаря попри скарги на біль у серці.